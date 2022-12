Prezes NIK o fuzji Orlenu z Lotosem: Sprawa jest bardzo poważna Alert

Dostaliśmy wniosek o przeprowadzenie kontroli od pięciu połączonych komisji senackich. Rozpatrujemy ten wniosek i pochylimy się nad nim. Sprawa jest bardzo poważna – powiedział prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś o fuzji sprzedaży Lotosu Saudi Aramco.

Marian Banaś, prezes Najwyższej Izby Kontroli. Źródło: Twitter

Prezes NIK o fuzji Orlen-Lotos

Prezes NIK Marian Banaś odniósł się do kontroli fuzji między Lotosu i Orlenu w rozmowie z dziennikiem Rzeczpospolita. – Dostaliśmy wniosek o przeprowadzenie kontroli od pięciu połączonych komisji senackich. Rozpatrujemy go i pochylimy się nad nim. Sprawa jest bardzo poważna. Wszyscy interesują się tym tematem, bo tu chodzi o dobro wspólne. Po analizie podejmiemy decyzję co do dalszych kroków – tłumaczy.

– Chcieliśmy podjąć kontrolę wydatków fundacji zakładanych przez spółki z udziałem Skarbu Państwa. Niestety nastąpiła obstrukcja ze strony koncernu i fundacji Orlen. Spółka zachowała się cwaniacko, wnosząc zawiadomienie do prokuratury w sprawie rzekomego popełnienia przestępstwa przez naszych kontrolerów. Koncern kierowany przez pana Daniela Obajtka uważa, że nie mamy prawa kontrolować wydatków fundacji Orlen, ponieważ w momencie przekazania jej pieniędzy, przestają one być publiczne. Jest to bzdura. W naszej ocenie są to nadal środki publiczne, które nie mogą być poza kontrolą – powiedział Banaś, zapytany o kontrolę w Orlenie i działania prezesa Daniela Obajtka.

W zeszłym tygodniu Senat przyjął podczas posiedzenia połączonych komisji senackich trzy uchwały dotyczące fuzji Orlenu i Lotosu. Wezwał Najwyższą Izbę Kontroli oraz prokuraturę do zbadania fuzji Orlenu i Lotosu. Pierwszą przyjętą uchwałą jest skierowanie do szefa Najwyższej Izby Kontroli wniosku o zbadanie procesu fuzji. NIK ma zbadać proces negocjacji dotyczący połączenia Orlen-Lotos w tym negocjacji z Saudi Aramco, a także przeanalizować koszty procesu przygotowania fuzji.

Senat przyjął również uchwałę wzywającą prokuraturę do zbadania czy nie doszło do popełnienia przestępstwa przy procesie realizacji fuzji Lotos-Orlen przez premiera Mateusza Morawieckiego, szefa resortu aktywów państwowych wicepremiera Jacka Sasina, prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasza Chróstnego, a także prezesa PKN Orlen Daniela Obajtka i ówczesnej prezes Grupy Lotos Zofii Paryły. Trzecią przyjętą uchwałą jest wezwanie premiera Morawieckiego do złożenia wyjaśnień ws. fuzji Lotos Orlen przed Senatem.

Rzeczpospolita/Maria Andrzejewska