Badanie Blue Media: Polacy uważają, że kryzys klimatyczny to wina rządzących Alert

Ponad połowa Polaków uznaje kryzys klimatyczny jako realne zagrożenie a 82 procent uważa, że odpowiada za to rząd. Z badania przeprowadzonego przez Blue Media wynika, że rozwiązaniem mogą być ograniczenie konsumpcji i zużycia energii.



Zmiany klimatu fot. Jody Davis/ Pixabay

Badanie „Postawy ekologiczne Polek i Polaków”

Polacy uważają, że kryzys klimatyczny istnieje i stanowi realne zagrożenie dla życia planety. Jest to 74 procent respondentów, którzy wzięli udział w badaniu „Postawy ekologiczne Polek i Polaków” przeprowadzonym przez firmę Blue Media. Tylko 10 procent pytanych o załamanie klimatu uważa, że jest to przesadzone. W porównaniu do zeszłorocznego badania, więcej Polek i Polaków wątpi w zdecydowane działania naprawcze, i 31 procent badanych przyznaje, że nie wie gdzie leży prawda.

Respondenci wskazali, że najważniejsze działania pro-środowiskowe segregację śmieci, recykling i ograniczenie zużycia plastikowych produktów. Wzrósł też odsetek osób, które wierzą, że ograniczenie konsumpcji i oszczędność energii elektrycznej może mieć rzeczywisty wpływ w walce z kryzysem klimatycznym. Co piąty Polak ogranicza spożycie mięsa, a 20 procent badanych rzadziej używa samochodu.

Blue Media podkreśla, że na wyniki badania ma wpływ obecna sytuacja geopolityczna. Niestabilność rynku energetycznego, wojna w Ukrainie czy pandemia, wpłynęła na wyniki sondażu. Z 71 do 64 procent spadł odsetek osób, które uważają, że ludzie nie robią wystarczająco dużo by dbać o środowisko. Więcej osób deklaruje, że stara się podejmować ekologiczne działania. 70 procent respondentów oszczędza wodę, używa wielorazowych opakowań, a 8 na 10 pytanych segreguje śmieci. Znaczna większość Polek i Polaków, bo 82 procent, twierdzi, że to rządzący są odpowiedzialni za kryzys klimatyczny.

bluemedia/Maria Andrzejewska