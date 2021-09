Kurtyka: Polska i jej transformacja potrzebują silnego ministerstwa klimatu i środowiska Atom

Michał Kurtyka na EU Industry Day. Fot. MPiT

– Mamy jeszcze dużo do zrobienia. Nowa polityka energetyczna wymaga wdrożenia, a do tego potrzebny jest silny resort. Będę robił co w mojej mocy, aby ministerstwo klimatu i środowiska było takim resortem – powiedział minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka w rozgłośni „Siódma9”.

Minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka w rozmowie z „Siódma9” powiedział, że Polska musi wybrać odpowiednią drogę transformacji. – Kluczowy jest również odpowiedni dobór kierunków i form wsparcia, tak aby inwestycje dostarczały jak największej wartości dodanej w szerokiej perspektywie społeczno-gospodarczej – zaznaczył. Dodał, że kolejnym ważnym elementem transformacji jest energetyka jądrowa.

– Widzimy, że transformacja energetyczno-klimatyczna daje szansę na stworzenie impulsu dla rozwoju gospodarki i musimy z niej skorzystać, ale musimy też ograniczyć zagrożenia, takie jak wzrost ubóstwa energetycznego i utrata miejsc pracy – powiedział gość rozgłośni.

Michał Kurtyka został także zapytany o polsko-czeskie negocjacje w sprawie Elektrowni Turów. – Przykładamy najwyższą wagę do znalezienia możliwości polubownego zakończenia sporu przy jednoczesnym zabezpieczeniu interesów środowiskowych, energetycznych, społecznych i finansowych Polski – podkreślił.

Siódma9/Jędrzej Stachura