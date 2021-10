Kurtyka: Decyzja lokalizacyjna budowy elektrowni jądrowej zostanie podjęta jeszcze w tym roku Atom

Minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka. Fot. Mariusz Marszałkowski

– Jesteśmy blisko podjęcia decyzji lokalizacyjnej dotyczącej budowy elektrowni jądrowej, zostanie ona podjęta jeszcze w tym roku. W przyszłym roku zostanie wybrany partner budowy sześciu bloków jądrowych od 6-9 GW – powiedział minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka podczas konferencji podsumowującej działania resortu w ciągu ostatnich dwóch lat.

Kamień milowy

Minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka podczas wtorkowej konferencji podsumował ostatnie dwa lata działalności resortu. – Miałem zaszczyt służyć najpierw jako wiceminister energii a teraz jako minister klimatu i środowiska. To były intensywne lata. Misją MKiŚ było służenie obywatelom i poprawa jakości życia w naszym kraju przy jednoczesnej ochronie klimatu i środowiska. Chcieliśmy połączyć idee obrony klimatu i rozwoju nowoczesnego przemysłu. Istotny był etap, w którym zabezpieczyliśmy środki finansowe na inwestycje. To jest 300 mld złotych na transformację systemu elektroenergetycznego, elektromobilności i poprawy jakości powietrza. Aby te środki zostały właściwie wykorzystane, kluczowym elementem naszej pracy było wytyczenie kursu transformacji polskiej gospodarki. Kamieniem milowym tych prac było przygotowanie m.in. PEP 2040 – zaznaczył.

Atom, decyzja lokalizacyjna i partner

Minister odniósł się również do tematu powstania atomu w Polsce. – Jesteśmy blisko podjęcia decyzji lokalizacyjnej dotyczącej budowy elektrowni jądrowej, zostanie ona podjęta jeszcze w tym roku. W przyszłym roku zostanie wybrany partner do budowy do sześciu bloków jądrowych od 6-9 GW – powiedział.

OZE

Michał Kurtyka podkreślił również zmiany w systemie zakupu energii przez konsumentów. – Wprowadziliśmy inteligentne liczniki, łatwiejszą procedurę zmiany dostawcy energii. Stworzyliśmy podwaliny pod nowe dziedziny polskiej gospodarki jak np. morskie farmy wiatrowe, OZE czy wodór – zaznaczył.

Kurtyka uważa, że jednym z większych sukcesów jest program rozwoju przydomowej fotowoltaiki. – W 2016 było cztery tysiące prosumentów, ostatnio świętowaliśmy 700 tys. Od przyszłego zostanie uruchomiona kolejna edycja programu Mój Prąd z finansowaniem na poziomie miliarda złotych – przypomniał.

Bałtyk

– Polska była inicjatorem podpisania deklaracji bałtyckiej na rzecz rozwoju morskich farm wiatrowych. Nasze zaproszenie przyjęło osiem państw basenu Morza Bałtyckiego i Komisja Europejska. Bałtyk ma ogromny potencjał offshore. Do 2050 roku może się na nim znaleźć 26 GW mocy zainstalowanej – powiedział.

Wodór

Minister przypomniał, że jednym z ostatnich sukcesów było podpisanie wodorowej umowy sektorowej. – Ona wyznacza drogę dochodzenia do polskiej gospodarki wodorowej. Porozumienie podpisało ponad 130 sygnatariuszy, firm, ośrodków naukowych i instytucji – zaznaczył. Michał Kurtyka wymienił również program Czyste Powietrze, do którego złożono już 335 tys wniosków na kwotę 5,7 mld złotych.

Kopalnia Turów

Kurtyka odniósł się także do sprawy Turowa. – Bardzo się cieszę, że jest zmiana po stronie czeskiej. Ta prośba, która została sformułowana, aby wrócić do rozmów, jest gwarantem, aby te rozmowy mogły odbywać się w dobrym duchu. Nie podjęto jeszcze decyzji o powrocie do rozmów – powiedział.

Opracowali Mariusz Marszałkowski i Jędrzej Stachura