Kurtyka: W walce z koronawirusem trzeba pamiętać o najuboższych Środowisko

W spotkaniu nieformalnej Rady UE minister klimatu Michał Kurtyka zwrócił uwagę, że pandemia koronawirusa ma coraz większy, negatywny wpływ na światową i europejską gospodarkę, w tym sektor energetyczny. Zaznaczył też, że Polska popiera UE w działaniach na rzecz stworzenia spójnej strategii wyjścia z kryzysu.

Kurtyka o walce z koronawirusem

– Obecna sytuacja jest bezprecedensowa i wymaga działań o takim właśnie charakterze. W celu ich realizacji będą konieczne odpowiednie środki finansowe na poziomie unijnym. Planując działania, naszym priorytetem powinno być również unikanie nakładania dodatkowych obciążeń na najbardziej dotknięte sektory i obywateli” – powiedział Kurtyka cytowany w materiale resortu. Minister klimatu poinformował, że Polska przeprowadziła analizę obecnego kryzysu z perspektywy sektora energetycznego i zidentyfikowała cztery zasadnicze obszary potrzebnej interwencji: zapewnienie ukończenia kluczowych projektów energetycznych będących w fazie realizacji, wzmocnienie kluczowych sektorów potrzebnych do osiągnięcia neutralności klimatycznej przy jednoczesnym zapewnieniu bieżącego funkcjonowania gospodarki, zacieśnienie współpracy w celu rozwoju potrzebnych technologii oraz solidarność z najuboższymi i najsłabszymi i ich ochrona.

Zdaniem Kurtyki spowolnienie po pandemii jest nieuniknione, dlatego potrzeba zacieśnienia współpracy na szczeblu UE jest jeszcze pilniejsza. – W tej szczególnej sytuacji konieczne będzie pobudzenie nowych i bieżących inwestycji w sektorze energetycznym poprzez ambitny plan naprawy oraz solidne wieloletnie ramy finansowe – zaznaczył. W opinii szefa resoru klimatu, jeśli chodzi o cele energetyczne i klimatyczne UE, to powinny one pozostały ambitne, ale przede wszystkim realistyczne. Ponadto, jak podkreślił minister klimatu, należy w szczególności skupić się na zapewnieniu nieprzerwanych dostaw energii oraz ukończeniu kluczowych projektów, by zminimalizować wpływ pandemii na cele wyznaczone do osiągnięcia w nadchodzącym dziesięcioleciu. – W trosce o dalszy rozwój europejskiego przemysłu powinniśmy wzmocnić niezależność łańcucha dostaw w UE. Powinniśmy też wspierać inwestycje, umożliwiające rosnący udział odnawialnych źródeł energii w koszyku energetycznym – zauważył.

Szef resortu klimatu zaznaczył, że należy także zadbać o to, aby odpowiednie zasoby na wspieranie innowacji w całej Europie były dostępne dla podmiotów z całej UE na równych zasadach i z poszanowaniem zasady neutralności technologicznej. – W czasach kryzysu elastyczność jest konieczna. Państwa członkowskie powinny mieć pozostawiony wybór ścieżki transformacji bez wykluczania niektórych technologii. Dla polski gaz stanowi najszybszą dostępną ścieżkę umożliwiającą ograniczenie emisji i poprawę jakości powietrza – dodał. Minister Kurtyka zwrócił też uwagę, że spowolnienie gospodarcze związane z pandemią dotknie nie tylko przedsiębiorstwa, ale przede wszystkim obywateli, w szczególności najuboższych i najsłabszych. – Nasz plan naprawy gospodarczej powinien nie tylko stymulować wzrost i zatrudnienie poprzez wspieranie inwestycji, ale również zapewniać opiekę, solidarność i ochronę osobom najbardziej dotkniętym w trudnych gospodarczo czasach. W szczególności należy dopilnować, aby koszty realizowanych przez nas polityk nie stanowiły dodatkowego obciążenia dla tych, którzy są już zagrożeni energetycznym i ekonomicznym ubóstwem – podkreślił w materiale resortu klimatu.

