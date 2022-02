Liberałowie z FDP wzywają do utworzenia niemieckiej strategii CCS Alert

Niemiecka partia liberalna FDP wezwała do przyspieszenia prac w realizacji niemieckiej strategii osiągnięcia ujemnych emisji i wdrażaniu technologii wychwytywania i składowania dwutlenku węgla (CCS).

Niemiecka strategia CCS

Lukas Köhler, polityk ds. klimatu z FDP, powiedział gazecie Tagesspiegel Background, że Niemcy potrzebują odpowiedniej strategii wychwytywania i składowania dwutlenku węgla (CCS) „jak najszybciej”, aby sprawić, by potencjał negatywnych emisji został wykorzystany na drodze do neutralności klimatycznej do 2045 roku.

FDP naciskała na włączenie strategię ujemnych emisji i CCS do traktatu koalicyjnego z Zielonymi i socjaldemokratami z SPD. Köhler powiedział, że działania wykorzystujące wychwycony CO2 powinny zostać szybko zintensyfikowane, aby stworzyć rynek dla technologii o ujemnych emisjach, który zgodnie z planami FDP mógłby być wspierany wydawaniem zbywalnych certyfikatów za każdą tonę CO2 wyprowadzoną z atmosfery.

Köhler argumentował, że Niemcy potrzebują nowatorskiej ustawy regulującej CCS po tym, jak poprzednie próby wprowadzenia technologii zostały porzucone po 2016 roku z powodu problemów z akceptacją wśród społeczeństwa, mimo że niemieckie firmy, takie jak Linde czy Siemens, są liderami w tej technologii.

Lata protestów przeciwko planom przemysłu dotyczącym wykorzystania CCS jako koła ratunkowego dla energetyki węglowej sprawiły, że technologia ta stała się problemem dla niemieckich polityków. Nowy cel, jakim jest neutralność klimatyczna do 2045 roku, przełożył się na nową debatę na temat radzenia sobie z nieuniknionymi emisjami CO2, na przykład w produkcji przemysłowej lub rolnictwie.

Clean Energy Wire/Michał Perzyński