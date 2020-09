Litwini wzywają do wstrzymania budowy rosyjskiego atomu na Białorusi Alert

Sejmas. Fot. Wikimedia Commons

Sejm Litwy przyjął we wtorek rezolucję, w której stwierdzono, że kończąca się obecnie budowa elektrowni jądrowej Ostrowiec na Białorusi zagraża bezpieczeństwu jądrowemu całej Europy. W wyniku niestabilności politycznej, dalsze prace nad uruchomieniem elektrowni powinny być natychmiast przerwane.

Litwa wzywa Europę

Autorzy rezolucji wzywają Sejm do zwrócenia się do Europejskiej Grupy Regulatorów Bezpieczeństwa Jądrowego (ENSREG) i wezwanie do podjęcie działań zmierzających do wstrzymania uruchomienia reaktorów elektrowni w Ostrowcu do czasu rozwiązania wątpliwości związanych z bezpieczeństwem obiektu.

Planowane jest także nakłonienie społeczeństwa rosyjskiego oraz specjalistów od energii jądrowej do wywarcia wpływu na instytucje ich kraju w celu wstrzymania uruchomienia zakładu i tym samym zmniejszenia ryzyka katastrofy jądrowej.

W rezolucji zostało wyrażone również zaniepokojenie prześladowaniami osób publicznych na Białorusi, które domagają się rzetelnego zbadania kwestii bezpieczeństwa związanych z budową elektrowni jądrowej.

Baltic-course/Mariusz Marszałkowski