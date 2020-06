Układ Polska-Ukraina-USA o dostawach LNG czeka na decyzję Naftogazu Alert

Tankowiec LNG w Świnoujściu. Fot. Gaz-System

Ambasador RP na Ukrainie Bartosz Cichocki zadeklarował, że za memorandum Polski, Ukrainy i USA o współpracy gazowej może pójść umowa, ale zależy od decyzji ukraińskiego Naftogazu.

– To bardzo interesujący biznes gazowy. Zgodziliśmy się co do memorandum między Polską, Ukrainą a USA podpisanym we wrześniu 2019 w sprawie dostaw gazu amerykańskiego przez Polskę na Ukrainę. Mimo to trwają równoległe rozmowy między Naftogazem i Gazpromem i oczekujemy, że ta ukraińska firma wybierze, to znaczy, zakupy z Rosji czy przez Polskę – powiedział Cichocki agencji Interfax Ukraine.

Naftogaz poinformował na Twitterze, że nie prowadzi rozmów z Gazpromem. Polacy wysyłają już gaz na Ukrainę. PGNiG wysłało tam w pierwszym kwartale 2020 roku 690 mln m sześc. gazu. Ten handel mógłby się rozwinąć w razie podpisania umowy o dostawach LNG z USA przez Polskę na Ukrainę, opisywanej w BiznesAlert.pl. PGNiG informowało w zeszłym tygodniu, że rozmowy z Naftogazem na razie nie przyniosły kontraktu długoterminowego, choć kontakty między nimi trwają.

Interfax Ukraine/Wojciech Jakóbik