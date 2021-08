Lotos przyspiesza przygotowania do fuzji z Orlenem, a reszta zależy od akcjonariuszy Alert

Wiceprezes Grupy Lotos Jarosław Wróbel. Fot. Wojciech Jakóbik

Grupa Lotos ma zostać połączona z PKN Orlen w drodze fuzji. Model fuzji z Orlenem ma polegać na inkorporacji. – Przyspieszyliśmy wszelkie działania mające umożliwić realizację deklaracji i zobowiązań w tym względzie. Grupa Lotos nie ma żadnych opóźnień prac związanych z restrukturyzacją tak, aby była przygotowana do wejścia w skład koncernu multienergetycznego – podał wiceprezes Grupy Lotos Jarosław Wróbel.

– Wszyscy mówią o Rafinerii Gdańskiej, a mało kto wie, że jest w dwóch spółkach. 10+ jest w Grupie Lotos, a EFRA w spółce Lotos Asfalt. Kilka lat temu podczas startu EFRA nie dało się zorganizować zapięcia finansowego inaczej niż przez spółkę Lotos Asfalt przez koszty programu 10+. Dzisiaj nie robimy nic innego jak tworzenie rafinerii od nowa w ramach jednego układu technologicznego w jednym podmiocie gospodarczym w ramach joint venture – tłumaczył wiceprezes Grupy Lotos Jarosław Wróbel.

– Rozliczenie fuzji będzie bezgotówkowe. Ostateczna struktura fuzji zostanie dopiero ogłoszona. Drugi obszar istotny w drugim półroczu to wskazane centra kompetencyjne. Dla Lotosu została przewidziana znacząca rola i centrum kompetencyjne w zakresie olejów bazowych. Zostało wskazane jedno z centrum kompetencyjnych wodoru, logistyki kolejowej oraz świadczenia usług inwestycyjnych oraz serwisowych w ramach programu morskich farm wiatrowych. Cały wysiłek inwestycyjny chcemy przekierować tak, aby nie zapomnieć z czego żyjemy – zastrzegł gospodarz konferencji Lotosu.

– Nasze działania wynikające ze środków zaradczych zostaną zrealizowane do 14 listopada. To, co się będzie działo później będzie zależało od naszych akcjonariuszy i to oni będą decydować o dalszym tempie. Organizacyjnie zarząd Grupy Lotos oraz jego pracownicy będą przygotowani. Podejmują wszelkie działania na rzecz powołania spółki joint venture – podsumował Wróbel.

Komisja Europejska oczekuje, że w zamian za zgodę na koncentrację w postaci fuzji Orlenu z Lotosem dojdzie do sprzedaży części aktywów oraz wydzielenia spółki joint venture, która będzie zarządzała Rafinerią Gdańską z udziałami nowego podmiotu oraz nowego partnera. Nieoficjalnie można się dowiedzieć, że trwają rozmowy z Saudi Aramco oraz MOL.