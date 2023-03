MAE: Sankcje Zachodu pomniejszyły dochody Rosji z ropy o ponad 40 procent Alert

Międzynarodowa Agencja Energii podała, że dochody Rosji z eksportu ropy znacznie spadły w lutym w porównaniu z ubiegłym rokiem w związku z zachodnimi sankcjami. Według MAE w lutym kraj ten zarobił 11,6 miliarda dolarów na eksporcie ropy po wprowadzeniu w życie zakazu importu rosyjskich produktów ropopochodnych wraz z ceną maksymalną wdrożoną przez Unię Europejską, G7 i Australię. To spadek z 14,3 mld dolarów w styczniu i 42-procentowy spadek z 20 mld dolarów w lutym ubiegłego roku.

Tankowiec Wernadskij Prospekt fot. Marjan Stropnik/MarineTraffic.com

Według Międzynarodowej Agencji Energii Rosja nadal sprzedawała „mniej więcej taką samą” ilość ropy na rynki światowe. – To wskazuje, że system sankcji skutecznie nie ogranicza globalnych dostaw ropy i produktów, jednocześnie ograniczając zdolność Rosji do generowania przychodów z eksportu – stwierdziła MAE. Eksport rosyjskiej ropy spadł w lutym o 500 tysięcy baryłek dziennie do 7,5 mln baryłek dziennie, przy dużym spadku dostaw do UE. – Moskwie udało się przekierować większość baryłek przeznaczonych wcześniej dla UE i USA do nowych rynków zbytu w Azji, Afryce i na Bliskim Wschodzie. Chociaż Rosja odniosła stosunkowo sukces w utrzymaniu wolumenów, dochody z ropy naftowej spadły – podała MAE. Agencja dodała, że dostawy do UE spadły o 760 tysięcy baryłek dziennie do zaledwie 580 tysięcy baryłek dziennie. Czytamy też, że Chiny i Indie przyjęły w zeszłym miesiącu ponad 70 procent rosyjskiego eksportu ropy naftowej.

W następstwie sankcji Rosja planuje w tym miesiącu zmniejszyć wydobycie ropy naftowej o 500 tysięcy baryłek dziennie, czyli o 5 procent swojej produkcji. MAE prognozuje, że światowy popyt na ropę gwałtownie przyspieszy w ciągu bieżącego roku, osiągając rekordowe 102 mln baryłek dziennie, kiedy to przemysł lotniczy zostanie zwolniony z obostrzeń, które pozostały po pandemii COVID-19.

Międzynarodowa Agencja Energii/AFP/Michał Perzyński