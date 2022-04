MAE zamierza uwolnić rezerwy ropy naftowej po raz drugi w tym roku Alert

31 krajów członkowskich Międzynarodowej Agencji Energetycznej (MAE) zgodziło się w piątek na ponowne uwolnienie ropy z rezerw. Jest to odpowiedź na zawirowania na rynku spowodowane inwazją Rosji na Ukrainę.

Porozumienie o uwolnieniu zostało osiągnięte podczas Nadzwyczajnego Spotkania Rady Zarządzającej MAE. Szczegóły nowego wydania zapasów awaryjnych zostaną podane do publicznej wiadomości na początku tego tygodnia. MAE zaznacza, że operacja podkreśla silne i jednolite zaangażowanie państw członkowskich w stabilizację światowych rynków energii.

Warto przypomnieć, że w ubiegłym tygodniu prezydent Biden zezwolił na uwolnienie miliona baryłek dziennie przez następne sześć miesięcy. Jest to największe uwolnienie z rezerw od czasu powstania w 1975 roku, w środku zimnej wojny, i drugie od wybuchu wojny na Ukrainie.

Porozumienie jest kontynuacją wcześniejszych działań MAE, ogłoszonych w zeszłym miesiącu. Państwa członkowskie zobowiązały się łącznie do 62,7 mln baryłek. Stany Zjednoczone zobowiązały się do uwolnienia 30 milionów baryłek ropy ze Strategicznych Rezerw Ropy Naftowej.

– Wojna Rosji na Ukrainie nadal powoduje znaczne napięcia na światowych rynkach ropy naftowej, co skutkuje zwiększoną zmiennością cen. Dzieje się to w kontekście zapasów handlowych, które są na najniższym poziomie od 2014 roku, i ograniczonej zdolności producentów ropy do zapewnienia dodatkowej podaży w krótkim okresie – podkreśla agencja. Ministrowie MAE zwrócili również uwagę na szczególne trudności na rynkach oleju napędowego.

Offshore Energy/Jędrzej Stachura