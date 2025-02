Inwestycje w magazyny energii rosną z roku na rok

Według portalu Energy News, sektor magazynowania energii odnotował w 2024 roku wzrost inwestycji o 19,9 miliarda dolarów. Oznacza to progres o pięć procent względem roku poprzedniego. Powodem tego wzrostu jest szczególnie rozwój technologii akumulatorów litowo–jonowych, żelazowo–powietrznych oraz recykling baterii.

Według agencji Mercon Capital Group, w zeszłym roku odnotowano wzrost finansowania magazynów energii, pomimo mniejszej liczb transakcji w 2024 roku, która była na poziomie 116 w porównaniu ze 120 w 2023 roku. Ten wzrost był także, mimo że tzw. finansowanie podwyższonego ryzyka VC (venture capital), w tym sektorze spadło o 60 procent w zeszłym roku, z 3,7 miliardów dolarów w 84 transakcjach w porównaniu do 9,2 miliardów dolarów w 86 transakcjach w 2023 roku. Zdaniem Energy News ten trend może nadal się umacniać, ponieważ poważni inwestorzy będą chcieli wejść do tego szybko rozwijającego się sektora i zainwestować w najnowocześniejsze technologie, aby pozostać konkurencyjnymi na rynku.

Najwięcej funduszy dla technologii baterii litowo – jonowych

The Asian Business Review zauważa, że firmy zajmujące się technologią baterii litowo-jonowych otrzymały najwięcej funduszy VC w 2024 roku. Największe kwoty otrzymały firmy takie, jak Form Energy, Sila Nanotechnologies i EnerVenue Holdings. Dla przykładu, firma Form Energy z powodzeniem zebrała 405 milionów dolarów, podczas gdy Sila Nanotechnologies pozyskała 375 milionów dolarów. Firmy te nadal dominują na rynku zaawansowanych akumulatorów, nawet jako kontrakty na finansowanie kapitału podwyższonego ryzyka. Inne najlepiej finansowane kategorie obejmowały dostawców baterii żelazowo-powietrznych, firmy zajmujące się recyklingiem baterii oraz firmy produkujące akumulatory metalowo-wodorowe. Finansowanie VC w sektorze inteligentnych sieci również wzrosło o 13 procent do 1,7 miliarda dolarów w 56 transakcjach w 2024 roku w porównaniu do 1,5 miliarda dolarów w 47 transakcjach w 2023 roku. Poza tym w 2024 roku w sektorze inteligentnych sieci było 10 fuzji i przejęć, w porównaniu z 11 w 2023 roku. Portal zauważa także, że w zeszłym roku przejęto łącznie 25 firm, zajmujących się magazynowaniem energii, w porównaniu z 15 w 2023 roku.

Wzrost finansowania magazynowania energii z rynku publicznego

Energy News zwraca uwagę, że rynki publiczne stanowią dla firm sposób na pozyskanie dużych ilości kapitału, jednocześnie umożliwiając inwestorom instytucjonalnym wpompowanie funduszy w projekty na dużą skalę. Podczas gdy finansowanie kapitału podwyższonego ryzyka wykazuje oznaki spowolnienia, zadłużenie i finansowanie na rynku publicznym dominują, odnotowując 65 procent wzrostu w porównaniu z 2023 rokiem. W 2024 roku ten segment zebrał 16,2 miliarda dolarów, w porównaniu do 9,8 miliarda dolarów w roku poprzednim. Fundusze te są wykorzystywane głównie do wspierania rozwoju projektów magazynowania energii na dużą skalę, często w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na bardziej wydajne i przystępne cenowo rozwiązania magazynowania na całym świecie.

Perspektywy na przyszłość

Zdaniem Energy News, w latach 2025-2027, w sektorze magazynowania energii pojawia się kilka kluczowych trendów. Światowy rynek może przekroczyć 40 miliardów dolarów do 2027 roku, wspierany przez rosnące zapotrzebowanie na energię odnawialną. Mowa tutaj szczególnie o energii słonecznej i wiatrowej, oraz innowacjach w technologie magazynowania, takie jak akumulatory żelazowo-powietrzne i metalowo-wodorowe. Prognozy wskazują również, że sektor magazynowania energii w regionie Azji i Pacyfiku, szczególnie w Chinach i Indiach, będzie nadal rósł w szybkim tempie, napędzany korzystną polityką energetyczną i rosnącym popytem na energię odnawialną.

Sytuacja inwestycji w magazyny energii w Polsce

Tymczasem w Polsce, Rządowe Centrum Legislacji (RCL) opublikowało projekt nowego programu wsparcia inwestycji w magazyny energii. Dotacje obejmą urządzenia o mocy co najmniej 2 MW i pojemności nie mniejszej niż 4 MWh. Budżet programu wynosi 1,2 miliarda euro, z czego miliard euro pochodzi z Funduszu Modernizacji UE. 90 procent środków będzie dystrybuowanych w formie dotacji, a 10 procent w formie pożyczek. Maksymalna wartość dofinansowania wyniesie 45 procent kosztów kwalifikowanych. Zdaniem RCL, Nowy program ma na celu nie tylko poprawę stabilności krajowej sieci elektroenergetycznej, ale także zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego. Dzięki wsparciu dla magazynów energii, inwestorzy mogą wzmocnić dostawy energii fotowoltaicznej oraz odnawialnej, co przyczyni się do rozwoju rynku i wzmocnienia pozycji Polski w europejskim sektorze energetycznym.

Ewolucja finansowania, zdaniem Energy News, w sektorze magazynowania energii będzie zmierzać w kierunku bardziej zrównoważonych rozwiązań długoterminowych, z połączeniem finansowania publicznego, prywatnego i dłużnego. Wraz z rozwojem technologii, optymalizacja kosztów i zarządzanie pojemnością magazynową będą niezbędne do sprostania wyzwaniom związanym z nieciągłością energii odnawialnej i rosnącym zapotrzebowaniem na efektywność energetyczną.

Marcin Jóźwicki