Magazyny Gazpromu w Niemczech pustoszeją

Instalacje Gazociągu Jamalskiego. Fot. Europol Gaz

Wbrew zapowiedziom Gazpromu o napełnianiu magazynów zlokalizowanych m.in. w Niemczech, poziom gazu stale się w nich zmniejsza. Tymczasem ceny gazu na niemieckim rynku hurtowym biją rekordy.

Dziewiątego listopada, w dzień ogłoszenia przez Gazprom napełniania magazynów w Niemczech, poziom ich zapełnienia wynosił 22 procent. Miesiąc później, dziewiątego grudnia poziom wypełnienia wyniósł już tylko 18 procent. Dla porównania, średnia napełnienia magazynów w Niemczech wynosi 61 procent (rok temu 83 procent).

Gazprom wyprowadza więcej gazu z magazynów niż zatłacza do nich, i to w okresie przed zimą i największymi mrozami a co za tym idzie, okresem najwyższej konsumpcji. Spółka Astora, zarządzająca siecią magazynów gazu w ramach koncernu Gazprom Germania poinformowała, że nie odpowiada za zachowania swoich klientów.

Tymczasem ceny na rynku hurtowym w Niemczech biją rekordy. Obecnie MWh gazu kosztuje ponad 81 euro. Rok temu o tej porze było to 14 euro. To również przekłada się na ceny dla odbiorców końcowych.

Frankfurter Allgemeine/ Mariusz Marszałkowski