Magazyny gazu w Polsce są wypełnione w stu procentach Alert

Gas Storage Poland, spółka z Grupy Kapitałowej PGNiG będąca operatorem magazynów gazu w Polsce poinformowała, że krajowe magazyny są zapełnione w stu procentach.

Magazyny gazu w Polsce

Jak wynika z opublikowanych danych, w GIM (Grupie Instalacji Magazynowych) Sanok, do której należą magazyny złożowe Husów, Strachocina, Swarzów i Brzeźnica, zgromadzone zostało 11 874,5 GWh. W magazynie złożowym Wierzchowice zgromadzone zostało 14 575,8 GWh, a w magazynach kawernowych Mogilno i Kosakowo 9 821,4 GWh.

Z informacji Gas Storage Poland wynika również, że pojemność czynna magazynów w sezonie 2022-2023 wynosi w sumie 36 410,3 GWh, co odpowiada ok. 3,231 mld m sześc. Roczne zużycie gazu w Polsce to około 20 mld m sześc.

Gas Storage Poland/Michał Perzyński