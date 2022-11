Roszkowski: Wzrost liczby instalacji prosumenckich pokazuje zmianę świadomości społeczeństwa Energetyka

We wrześniu 2021 roku w Polsce było zainstalowanych 705 tys. instalacji prosumenckich, we wrześniu 2022 roku było to już 1,15 mln instalacji. To element pokazujący zmianę świadomości społeczeństwa w sprawach energetycznych – powiedział prezes Instytutu Jagiellońskiego Marcin Roszkowski na Konferencji Stron Porozumień Sektorowych w Warszawie.

Fot. Mariusz Marszałkowski

Prezes Instytutu Jagiellońskiego o rozwoju fotowoltaiki

– Moc zainstalowana w fotowoltaice w styczniu 2017 roku wynosiła 191 MW, we wrześniu 2022 roku 11061 MW. To niesamowity wynik. W Niemczech zainstalowano w 2022 roku 58 GW mocy w PV, podczas gdy w Polsce w 2022 roku zainstalowano 6 GW. We wrześniu 2021 roku w Polsce było zainstalowanych 705 tys. instalacji prosumenckich, we wrześniu 2022 roku było to już 1,15 mln instalacji. To element pokazujący zmianę świadomości społeczeństwa w sprawach energetycznych. To duża rzesza społeczna, to znaczna rzesza również pod kątem politycznym – powiedział Marcin Roszkowski.

– Średnia cena energii wygenerowanej w PV w 2021 roku wynosiła 377 zł brutto, podczas gdy średnia cena na Rynku Dnia Następnego w 2021 roku wynosiła 396 zł za MWh. Fotowoltaika przyczynia się do obniżania cen energii na giełdzie, co również pozytywnie wpływa na ceny energii dla odbiorców końcowych. Transformacja energetyczna to setki miliardów złotych, i ważne jest aby jak najwięcej z tych środków trafiło do polskich przedsiębiorstw – dodał prezes Instytutu Jagiellońskiego.

Opracowali Mariusz Marszałkowski i Michał Perzyński