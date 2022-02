Media ujawniają fakty o parasolu ochronnym Nord Stream 2 w Niemczech z groźbą wojny w tle Alert

Budowa Nord Stream 2 w Rugii. Fot. Flickr

Gazeta niemiecka Welt am Sonntag ustaliła, że fundacja Stiftung Klimaschutz powołana przez rząd Meklemburgii-Pomorza Przedniego mająca teoretycznie zająć się ochroną klimatu, zakupiła 49 procent udziałów spółki z Rostocku w niejasnym celu. Można podejrzewać, że chodzi o ochronę spornego Nord Stream 2 przed sankcjami USA, które są bardziej prawdopodobne wobec groźby wojny Rosji przeciwko Ukrainie.

Chodzi o firmę Mar Agentur GmbH z Rostocku, w której Stiftung Klimaschutz przejęła 49 procent udziałów 23 lipca 2021 roku. To w okolicach tej daty USA i Niemcy zapowiedziały, że jeśli Rosja użyje gazu jako broni, zostaną wprowadzone sankcje, a wśród nich mogły się pojawić nowe przeciwko spornemu projektowi Nord Stream 2 czekającymi na dopuszczenie do pracy w Niemczech w procedurze certyfikacji, która jest póki co zamrożona.

Fundacja, która ma teoretycznie za zadanie chronić klimat, prowadzi także działalność gospodarczą z użyciem MAR Agentur, której celem jest z kolei zarządzanie statkami. Wiadomo, że wspomniana fundacja była zaangażowana w pracę Blue Ship, statku przygotowującego Nord Stream 2 do pracy, bez którego te przygotowania nie byłyby możliwe. Teraz Welt am Sonntag dociera do dalszych informacji, bo MAR Agentur miało posłużyć do wypożyczenia jednostek EEMS Duisburg oraz Lena H zaangażowanych w prace przy Nord Stream 2.

Wiadomo, że sankcje USA zgodnie z obecnymi przepisami nie mogą uderzać w podmioty związane z rządami sojuszniczymi, a takim jest fundacja Stiftung Klimaschutz założona przez meklemburski samorząd. W ten sposób premier Manuela Schwesig oskarżana o nieformalne związki z lobbystą rosyjskim, byłym kanclerzem Niemiec Gerhardem Schroederem, mogła zapewnić parasol ochronny Nord Stream 2 przed ewentualnymi sankcjami, które są tym bardziej prawdopodobne w obliczu ryzyka nowego ataku zbrojnego Rosji na Ukrainie. Stosowny pakiet sankcji na taki wypadek ma być już opracowywany przez UE i NATO.

Die Welt/Wojciech Jakóbik