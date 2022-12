Miasto Warszawa przekaże Lwowowi generatory i paliwo Alert

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zapewnił, że przekaże miastu Lwów generatory i paliwo. – Bo takie jest zapotrzebowanie – podkreślił.

Lwów z lotu ptaka. Źródło: Wikipedia

Pomoc Warszawy dla Lwowa

Do Warszawy z krótką wizytą przyjechał mer Lwowa Andrij Sadowy, którego gościł w stołecznym ratuszu prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Trzaskowski zaznaczył, że wprawdzie miastem partnerskim Lwowa jest Wrocław, ale też inne miasta wspierają Lwów, w tym również Warszawa. – Wiemy, że teraz głównym problemem Lwowa jest zapewnienie energii całemu miastu, dlatego kupujemy generatory prądu, bo takie jest zapotrzebowanie. Również otrzymaliśmy zapotrzebowanie na paliwo i myślę, że ten problem też będziemy w stanie rozwiązać – dodał.

Przypomniał, że mer Lwowa od wielu miesięcy zabiega w Brukseli o realizację projektu Unbroken – Niezłomny, który ma polegać na budowie centrum rehabilitacyjnego we Lwowie dla ofiar wojny, którzy takiego wsparcia potrzebują. – Będziemy się starali w ten projekt włączyć, bo to projekt bardzo potrzebny. Do Lwowa trafiają tysiące osób z miejsc, które są bestialsko bombardowane i niszczone przez rosyjskich okupantów. Jak zawsze pomagamy – podkreślił.

Andrij Sadowy podziękował prezydentowi Warszawy i prezydentom innych miast za pomoc miastom na Ukrainie. – Dziękuję za te generatory i paliwo. Bo my planujemy sytuację, kiedy w ogóle nie będzie światła i całe miasto musi żyć na generatorach. Wiem teraz na 100 procent, że będę miał rezerwę. Bo Lwów musi żyć, Ukraina musi żyć i nikt nas nie złamie – powiedział mer Lwowa.

Podziękował też za wsparcie projektu Unbroken – Niezłomny. – Do Lwowa, do miejskich szpitali przyjechało już 11 tys. rannych. Muszę myśleć o tym, żeby zaplanować operacje, żeby zapewnić protezy tymczasowe i stałe, zapewnić rehabilitację oraz zapewnić miejsca do mieszkania i pracy. Ale to jest mój obowiązek – podkreślił.

Na zakończenie spotkania mer Lwowa wręczył Rafałowi Trzaskowskiemu kawałek rosyjskiej rakiety, która spadła na Lwów. Pomalowany na wesołe kolory – na znak niezłomności i zwycięstwa – przez dzieci z lwowskiego szpitala. Ratusz poinformował też, że Warszawa przyłącza się do światowej akcji solidarnościowej “Lights for Ukraine”. Na całym świecie gaśnie oświetlenie najbardziej znanych obiektów – w stolicy wygaszony zostanie w środę Pałac Kultury i Nauki. – To symboliczne przekazanie światła dla Ukrainy, w najciemniejszy dzień roku – podkreślił ratusz.

Polska Agencja Prasowa/Michał Perzyński