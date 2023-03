Minister Moskwa apeluje o odbudowę Ukrainy na spotkaniu z amerykańską odpowiedniczką Alert

Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa oraz wiceminister Adam Guibourgé-Czetwertyński reprezentują Polskę na 4. szczycie ministerialnym Partnerstwa na rzecz Transatlantyckiej Współpracy Energetycznej (P-TECC), który 1 marca 2023 roku rozpoczął się w Zagrzebiu (Chorwacja).

Spotkanie polskiej i amerykańskiej w Zagrzebiu. Fot. MKiŚ

Podczas szczytu ministerialnego odbyło się spotkanie szefowej resortu klimatu i środowiska Anny Moskwy z amerykańską sekretarz energii Jennifer Granholm, poświęcone bezpieczeństwu energetycznemu oraz współpracy między Polską a Stanami Zjednoczonymi w ramach strategicznej inwestycji budowy pierwszej elektrowni atomowej w naszym kraju. – Stany Zjednoczone są naszym głównym i stabilnym partnerem w budowaniu strategicznych ram dla bezpieczeństwa energetycznego. Efektem tej współpracy jest realizowany zgodnie z planem projekt pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce. To projekt o znaczeniu strategicznym, który nie tylko wpisuje się w zacieśniającą się polsko-amerykańską współpracę, ale przede wszystkim skutecznie utrwala ją na przyszłość – zaznaczyła minister Anna Moskwa.

Ponadto do rozmowy na temat współpracy energetycznej minister A. Moskwa zaprosiła również bałtyckich partnerów: Litwę, Łotwę i Estonię. Tematem spotkania było przyśpieszenie działań związanych z uniezależnieniem się krajów bałtyckich od rosyjskiej sieci energetycznej oraz synchronizacja z europejskim systemem energetycznym. Inicjatywa Polski w tym obszarze jest kluczowa dla zachowania bezpieczeństwa energetycznego całego regonu. Z apelem do uczestników wydarzenia minister Anna Moskwa wystąpiła także podczas panelu dotyczącego odbudowy Ukrainy. – Musimy uzyskać dla Ukrainy jak największą rekompensatę od rosyjskiego agresora za wszystko, co zostało zniszczone w wyniku tej pełnoskalowej rosyjskiej inwazji. Dziś to nasze ogromne zadanie: skalkulować straty i przygotować dokumenty potwierdzające dokonane zniszczenia, tak aby przejść ten proces najszybciej jak to możliwe i przygotować się dobrze do odbudowy Ukrainy. Potrzeba tutaj wsparcia krajów Unii Europejskiej oraz szybkich decyzji Komisji Europejskiej, które pozwolą Ukrainie na sprawne rozpoczęcie odbudowy gospodarki – podkreśliła.

Do stolicy Chorwacji przyjechali ministrowie energii z państw należących do inicjatywy P-TECC oraz przedstawiciele największych spółek energetycznych (łącznie ok. 300 osób). Na międzynarodowym forum paneliści rozmawiali o energii jądrowej, infrastrukturze krytycznej, efektywności energetycznej, bezpieczeństwie dostaw energii, a także o energii odnawialnej, w tym geotermalnej.

Ministerstwo klimatu i środowiska/Michał Perzyński