Ministerstwo finansów rozważa osłabienie tarczy antykryzysowej w energetyce Alert

Ceny energii i surowców maleją, więc resort finansów rozważa rewizję programów wsparcia w energetyce wprowadzonych w dobie kryzysu energetycznego. Ten jednak trwa nadal i może znów uderzyć w sezonie grzewczym.

Złotówki. Fot. Freepik.

– Musimy obserwować ceny surowców energetycznych, patrzeć czy się stabilizują, spadają i na tej podstawie podejmować decyzje. Wydaje się, że będzie można myśleć o wycofaniu albo chociaż przemodelowaniu tych instrumentów osłonowych – powiedziała minister finansów Małgorzata Rzeczkowska w Business Insider.

– Dyskusja na ten temat toczy się już zresztą i w Komisji Europejskiej, i na forum Rady Ecofin, czyli unijnych ministrów finansów. Rozmawiamy o przyszłych ramach fiskalnych i zasadach, na jakich powinien być konstruowany budżet 2024 roku. KE wskazuje państwom członkowskim, że ze względu na stabilizację rynku energii i surowców, zasadne powinno być przemyślenie kształtu mechanizmów redukujących wzrosty cen energii i chroniących obywateli czy przedsiębiorców – oceniła minister Rzeczkowska. – Z drugiej strony mówimy też o tym, że jeżeli sytuacja będzie wymagała utrzymania działań osłonowych, to powinny być one bardziej celowane i dotyczyć najsłabszych grup społecznych czy konkretnych odbiorców. Za wcześnie na jakiekolwiek decyzje, ale temat jest już w agendzie dyskusji na forum UE.

Polska wydała w 2022 roku ponad 100 mld złotych na walkę z kryzysem energetycznym między innymi poprzez mrożenie cen energii i gazu oraz obniżkę danin związanych z zakupem paliw. Jednakże ceny energii i surowców maleją wraz z zelżeniem kryzysu energetycznego. Eksperci ostrzegają jednak, że on nadal trwa, a problemy mogą wrócić w kolejnym sezonie grzewczym. Komisja Europejska rekomenduje przedłużenie regulacji kryzysowych w Unii na przyszły rok. Jednakże specjaliści podkreślają także, że głównym źródłem spadku zapotrzebowania na surowce, w tym te z Rosji, jest destrukcja popytu, czyli spadek zapotrzebowania przez rekordowe ceny, a subsydia zaburzają to zjawisko. Rozwiązanie kompromisowe to cenzus majątkowy wsparcia.

Business Insider/Wojciech Jakóbik