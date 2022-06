Buda: Stworzymy preferencje dla samochodów niskoemisyjnych Alert

– Będziemy stwarzać preferencje dla samochodów niskoemisyjnych, ale nie będziemy podwyższać podatków dla pojazdów spalinowych – powiedział minister rozwoju Waldemar Buda w rozmowie z Radiem ZET.

Waldemar Buda fot. MFIPR

Minister rozwoju zapewnia, że nie będzie podwyższenia podatków dla samochodów spalinowych, natomiast zostaną stworzone warunki dla posiadania pojazdów przyjaznych środowisku. – W Polsce rocznie umiera 60 tys. osób w związku z zanieczyszczeniem powietrza. Jeśli ktoś jest przeciwny poprawianiu jakości powietrza w Polsce, to jest to trend przeciwko całemu światu. Cały świat w tym kierunku zmierza – skomentował Buda.

– Chcemy wspierać wszystkich, którzy chcą mieć bardziej ekologiczny pojazd – zapewnia minister.

Waldemar Buda został zapytany o harmonogram Krajowego Planu Odbudowy. Powiedział, że wszystko można znaleźć w decyzji, którą zatwierdziła Komisja Europejska. – Tam są terminy, reformy, opublikowane na stronach KE, ministerstwa funduszy. Mogę to publicznie czytać, ale to zajmie kilkanaście godzin, bo ma to ponad 200 stron.

Przedstawiciel rządu odniósł się również do pytania o podniesienie wieku emerytalnego w ramach KPO: Planujemy częściowo zwalniać ze składek, podatków osoby, które po osiągnięciu wieku emerytalnego chciałaby dalej pracować. Chcemy przedstawić im jakieś zachęty. Nigdy nie dotkniemy wieku emerytalnego – dodał.

Radio ZET/ Opracowała Maria Andrzejewska