Parlament Europejski poparł plan redukcji CO2 na drogach Alert

Parlament Europejski poparł plany zredukowania emisji dwutlenku węgla na drogach. Nowymi przepisami zostaną objęte samochody osobowe i lekkie pojazdy dostawcze. Planem jest zerowa emisyjność do 2035 roku.

Parlament Europejski za zerową emisją na drogach

Komisja Europejska wnioskowała za tym żeby osiągnąć zerową emisyjność na drogach do 2035 roku. Projekt powstała w ramach założeń „Fit for 55” i ma pozytywnie wpłynąć na jakość powietrza oraz kondycje środowiska. Parlament Europejski poparł tę propozycje. Założenia mają zostać zrealizowane do 2035 roku, a za zmianami norm emisji dwutlenku węgla do atmosfery było 339 eurodeputowanych, 249 przeciw oraz 24 wstrzymało się od głosu. Realizacja projektu pozwoli również zaoszczędzić energię i obniży koszty utrzymania pojazdu. To rozwiązanie może też pobudzić rynek w kierunku tworzenia zeroemisyjnych rozwiązań.

– Pośredni cel redukcji emisji do roku 2030 zostałby ustalony na poziomie 55 procent dla samochodów osobowych i 50 procent dla samochodów dostawczych – czytamy w wydanym komunikacie. Celem, do którego dąży Unia Europejska jest zredukowanie wydzielania dwutlenku węgla przez samochody osobowe i lekkie pojazdy dostawcze o 100 procent w porównaniu z 2021 rokiem. Wniosek KE ma być realizacją celów klimatycznych określonych przez UE do 2030 i 2050 roku.

ISBnews/Maria Andrzejewska