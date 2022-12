Resort klimatu wysyła poprawkę do ustawy odległościowej na posiedzenie rządu Alert

Ministerstwo klimatu i środowiska przygotowało poprawkę do ustawy odległościowej i wysyła ją na posiedzenie rządu – poinformowała Anna Moskwa, minister klimatu i środowiska na konferencji prasowej.

Turbina wiatrowa. Fot. Pixabay.

Co dalej z ustawą odległościową?

– Przygotowaliśmy poprawkę do ustawy, która dawałaby obowiązek przekazania 5 proc. energii wytworzonej na farmie na rzecz społeczności lokalnej. Myślę, że zwiększy to akceptację społeczną do ustawy. Właśnie dziś wysłałam poprawkę na posiedzenie rządu – powiedziała minister Moskwa.

Rząd w lipcu przyjął nowelizację tzw. ustawy odległościowej, która ma liberalizować przepisy dotyczące instalowania siłowni wiatrowych na lądzie. Do tej pory Sejm nie zajął się projektem.

Polska Agencja Prasowa/Michał Perzyński