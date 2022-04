MKiŚ pracuje nad nowelizacją PEP2040 Alert

ZE PAK. Fot. Mirosław Perzyński/BiznesAlert.pl

W ministerstwie klimatu i środowiska trwają prace nad aktualizacją Polityki Eneregtycznej Polski do 2040 roku (PEP2040).

Aktualizacja PEP2040

– Trwają wewnątrzresortowe konsultacje dotyczące aktualizacji Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku. Później dyskusja odbędzie na płaszczyźnie poszczególnych ministerstw zaangażowanych w tworzenie PEP2040. Wtedy nastąpią konsultacje publiczne. Chcemy przygotować tę aktualizację jak najszybciej. Chcemy, aby nowa polityka energetyczna była jak najbardziej aktualna. Ma być ambitna i kreująca, a nie zachowawcza jak była do tej pory. Nie krytykuję obecnego dokumentu, jednak rzeczywistość wyprzedziła oczekiwania i to na wielu poziomach. Duży wpływ na to ma również sama zmiana sytuacji geopolitycznej – powiedział dziennikarzom wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska.

– Zgodnie z wymogiem ustawowym, do przyszłego roku musimy znowelizować PEP. Polityka Rosji przyspiesza ten proces i de facto może spowodować, że te założenia będą bardziej ambitne. Chcemy pójść zdecydowanie naprzód jeżeli chodzi o kwestię miksu energetycznego, przy jednoczesnym zadbaniu o stabilność systemu. W ministerstwie szukamy najlepszych rozwiązań i na pewno znajdą się one w ostatecznej nowelizacji – dodał Zyska.

Wskazał on również, że poza samymi źródłami produkcji energii, istotny nacisk powinien został położony na kwestię przesyłu energii.

Mariusz Marszałkowski