Ministerstwo klimatu i środowiska szacuje deficyt ciepłowni na ok. 1,5 mln ton węgla, poinformowała minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.

Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa na briefingu prasowym.



– Jest węgiel w portach, jest rozwożony po Polsce. Na dzisiaj deficyt ciepłowni szacujemy na około 1,5 mln, tyle nam wyszło z analizy i ankiety. Zapytaliśmy wszystkie polskie ciepłownie, ile jeszcze węgla potrzebują w dodatkowych kontraktach – powiedziała Moskwa podczas senackiej debaty na temat bezpieczeństwa energetycznego.

– PGE Paliwa ponownie skierowało ofertę do ciepłowni i jednocześnie […] instrument w postaci gwarancji Skarbu Państwa – dodała.

Ustawa o dodatku pieniężnym na pokrycie kosztów ogrzewania niektórych gospodarstw domowych zakłada możliwość udzielania kredytów w celu zagwarantowania ciągłości dostaw ciepła do odbiorców na cele mieszkaniowe lub użyteczności publicznej, w szczególności na potrzeby zakupu i rozliczenia węgla kamiennego do 30 czerwca 2024 roku. Kredyty mogą być udzielane do kwoty 20 mln zł i są objęte gwarancjami Skarbu Państwa.

Polska Agencja Prasowa/Jakub Sadowski