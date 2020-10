200 pracowników węgierskiego MOLa zaraziło się koronawirusem Alert

Koronawirus. Źródło: Flickr

Około 200 pracowników zostało zarażonych koronawirusem w zakładzie polioli węgierskiego koncernu energetycznego MOL, budowanym w mieście Tiszaujvaros.

Stwierdzono, że 200 zarażonych pracowników zostało poddanych kwarantannie i nie miało żadnych objawów. MOL poinformował, że prace na placu budowy są w toku przy ograniczonym personelu. Zakład o wartości 1,3 miliarda dolarów, budowany przez niemiecką firmę ThyssenKrupp, uczyni MOL jedynym zintegrowanym producentem polioli polieterowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Jest on potrzebny w produktach przemysłu motoryzacyjnego, budowlanego, opakowaniowego i meblarskiego.

MOL poinformował, że bada swoich pracowników fizycznych pod kątem zarażenia koronawirusem co dwa do trzech tygodni i spodziewa się przetestować wszystkich pracowników umysłowych do końca tego miesiąca. Spółka podaje też, że oczekuje od podwykonawców również zbadania swoich pracowników.

We wtorek Węgry miały 32 298 przypadków koronawirusa, 853 zgonów i 8723 ozdrowieńców. W ostatnich tygodniach wzrosła liczba nowych przypadków, a 20 zgonów zarejestrowanych we wtorek było rekordem od początku pandemii.

Reuters/Michał Perzyński