Polska rozmawia z partnerami europejskimi o Ukrainie i kryzysie energetycznym

Wizyta prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena w Kijowie i Warszawie jest w centrum zainteresowania medialnego, ale równocześnie Polska rozmawia z partnerami europejskimi o wsparciu dla Ukrainy i zwalczaniu kryzysu energetycznego. Premier Mateusz Morawiecki spotkał się z włoską premier Giorgią Meloni, a minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau uczestniczył w posiedzeniu Rady do Spraw Zagranicznych w Brukseli.

Premier Mateusz Morawiecki podczas spotkania z premier Włoch Giorgią Meloni. Fot. KPRM

Spotkanie Morawiecki-Meloni

Jak podaje Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, spotkanie premiera Mateusz Morawieckiego z premier Giorgią Meloni było przede wszystkim okazją do rozmowy o dalszych krokach w kierunku przekazywania wsparcia Ukrainie. – Temat rosyjskiej agresji i europejskiego bezpieczeństwa jest absolutnie priorytetowy. Zwycięstwo Ukrainy jest dziś warunkiem koniecznym do powrotu do normalności oraz zapewnienia bezpieczeństwa całej Europy, a przede wszystkim Polski – czytamy.

– Cała sfera geopolityki wokół nas jest tematem absolutnie numer jeden, bo żeby wrócić do normalności, opanować kryzys energetyczny, kryzys gospodarczy, zdusić inflację, wiemy doskonale, że trzeba pokonać Rosję, że trzeba, aby Ukraina pokonała Rosję, ze wsparciem państw wolnego świata. Włochy i Polska mają absolutnie identyczne zdanie w tych kwestiach. Czujemy podobną odpowiedzialność. Ale czujemy również podobną odpowiedzialność za Europę, za rozwój Europy w przyszłości – podkreślił premier Mateusz Morawiecki.

Premier Włoch Georgia Meloni udała się z Polski w dalszą podróż do Kijowa, a według doniesień medialnych w Rzeszowie “minęła się” z prezydentem USA Joe Bidenem, który wracał ze stolicy Ukrainy.

Szef MSZ w Brukseli

Wczoraj minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau uczestniczył w posiedzeniu Rady do Spraw Zagranicznych w Brukseli. Wśród głównych tematów dzisiejszego spotkania znalazły się: agresja Rosji wobec Ukrainy, sytuacja w Afganistanie oraz dyplomacja klimatyczna i energetyczna. Podczas sesji poświęconej dyplomacji klimatycznej i energetycznej minister Rau zaznaczył, że jednym z głównych celów unijnej dyplomacji powinno być zapewnienie UE bezpieczeństwa energetycznego poprzez partnerstwa strategiczne z sojusznikami, poszukiwanie stabilnych dostawców oraz promocję dywersyfikacji dostaw. – Wpływ inwazji Rosji na Ukrainę na rynki energii i wcześniejsze manipulacje na unijnym rynku energii przez Rosję dobitnie pokazały, że nie da się postrzegać funkcjonowania rynku wewnętrznego i unijnej polityki klimatycznej w oderwaniu od bezpieczeństwa energetycznego – podkreślił.

Dodał, że UE powinna zachęcać państwa trzecie do odchodzenia od niebezpiecznej zależności od dostaw surowców energetycznych z Rosji.

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów/Ministerstwo spraw zagranicznych/Michał Perzyński