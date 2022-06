Morawiecki w Brukseli: Polska zwiększy wydobycie węgla Alert

Premier Mateusz Morawiecki poinformował podczas szczytu Rady Europejskiej, że Polska chce zwiększyć wydobycie węgla.

Premier RP Mateusz Morawiecki fot. EFG 2019

– Mamy bardzo poważny kryzys energetyczny. Lepiej zapobiegać niż leczyć. Są poważne instrumenty, które mogą odciąć nas od surowców z Rosji – zaznaczył premier Mateusz Morawiecki. Dodał, że Polska chce zwiększyć wydobycie węgla. – To konieczne – podkreślił premier. W Brukseli trwa dwudniowy szczyt Rady Europejskiej.

– Są potrzebne ogólnoeuropejskie rozwiązania, które zapobiegną skutkom szantażu energetycznego Rosji. Będziemy podnosić kwestię uruchamiania energetyki węglowej – mówił premier.

Szef rządu podkreślał, że państwa takie jak Niemcy, Austria i Holandia wracają do polityki węglowej w ramach planu awaryjnego. – My ją utrzymujemy. Chcemy zwiększyć wydobycie węgla krajowego – zapowiedział szef rządu. – Jest to konieczne z perspektywy zabezpieczenia na zimę, na jesień – zaznaczył.

– On, Putin, Rosjanie chcą przycisnąć społeczeństwa europejskie po to, by Europa odwróciła się od Ukrainy. Po to, by opinia publiczna przymknęła oczy na zbrodnie Rosjan – dodał Morawiecki. Jak podkreślił, „tu rola Polski jest bardzo ważna”.

W czwartek przywódcy państw członkowskich zdecydowali o nadaniu statusu kandydata do UE Ukrainie oraz Mołdawii. Wcześniej zalecenie takie wydała Komisja Europejska oraz Parlament Europejski, który głosował w tej sprawie jeszcze tego samego dnia.

Polska Agencja Prasowa/Jędrzej Stachura