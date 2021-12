Moskwa: Czuję się odpowiedzialna za pakiet Fit for 55 Opinie

Anna Moskwa. Źródło: Twitter

– Fit for 55 jest już przyjętym dokumentem i to jest pakiet dyrektyw, rozporządzeń, 14 różnych dokumentów. Nie ma czegoś takiego jak jeden Fit – powiedziała minister klimaty i środowiska w RMF FM.

Pakiet Fit fot 55?

– Pakiet Fit for 55 to zestaw 14 dokumentów – dyrektyw, rozporządzeń. Każdy z tych dokumentów jest procedowany odrębnie. Czasami jest to nowelizacja pewnego dokumentu, czasami jest to zupełni nowy dokument. Każdy z tych aktów przed głosowaniem w parlamencie europejskim jest głosowany wcześniej na zgromadzeniach poszczególnych rad – w radzie energetycznej czy środowiska. Przy każdym z tych dokumentów polska będzie miała prawo głosu ale nie veta – powiedziała Anna Moskwa

– Fit for 55 to 4 500 stron. Polska nie jest uczestnikiem biernym prac nad tym dokumentem. Nad każdą z dyrektyw pracujemy i przygotowujemy rozwiązania . Czuję się odpowiedzialna za pakiet Fit i wiem, że mamy dobry zespół który będzie negocjował rozwiązania w pakiecie Fit – dodała minister.

Opracował Aleksander Tretyn