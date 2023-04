Musk o wyłączeniu atomu w Niemczech: To szaleństwo i zagrożenie dla bezpieczeństwa Atom

Innowator i prezes Tesli Elon Musk uważa, że porzucenie atomu w Niemczech to „szaleństwo” oraz „zagrożenie bezpieczeństwa narodowego”.

Elon Musk. Fot. Flickr/Jdasicia

– Powinni nie tylko nie wyłączać ostatnich elektrowni jądrowych w Niemczech, ale ponownie uruchomić te wyłączone – powiedział szef Tesli Elon Musk w rozmowie z Die Welt. 15 kwietnia Niemcy wyłączyły trzy ostatnie elektrownie tego typu budząc obawy o bezpieczeństwo energetyczne.

– To szaleństwo wyłączać elektrownie jądrowe. Proszę, nie zamykajcie ich i otwierajcie nowe – powiedział Musk. – Dobre czasy się skończyły. To zagrożenie bezpieczeństwa narodowego – dodał.

– Elektrownie węglowe które zastąpią atom będą znacznie bardziej szkodliwe dla środowiska niż atom – ocenił prezes Tesli w odniesieniu do faktu, że Niemcy zmniejszają udział energetyki jądrowej na korzyść węglowej.

Niemcy polegały na gazie jako paliwie transformacji energetycznej, wyłączając jednocześnie energetykę węglową do 2038 roku i jądrową do 2022 roku. Kryzys energetyczny podsycany przez Gazprom spowodował, że zmniejszyły zużycie gazu, a zwiększyły – węgla. Mimo to zdecydowały o wyłączeniu ostatnich elektrowni jądrowych po okresie przejściowym wyznaczonym do końca sezonu grzewczego 15 kwietnia 2023 roku.

Opracował Wojciech Jakóbik