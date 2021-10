Naftogaz chce brać udział w debacie europejskiej o Nord Stream 2 Alert

Siedziba Naftogazu w Kijowie / fot. Piotr Stępiński, BiznesAlert.pl

– Ukraiński koncern naftowy Naftohaz zwrócił się z wnioskiem do Komisji Europejskiej o włączenie go jako trzecią stronę do negocjacji w sprawie certyfikacji gazociągu Nord Stream 2 – poinformowała wicepremier Ukrainy Olha Stefaniszyna, cytowana w piątek przez Europejską Prawdę.

– Naftohaz zwrócił się do Komisji Europejskiej o dołączenie do debat jako trzecia strona, gdy ta będzie przygotowywać wniosek w sprawie certyfikacji Nord Stream 2 – powiedziała wicepremier w rozmowie z programem TSN.

Według jej doniesień, Komisja Europejska zwróciła się do specjalnej agencji, która funkcjonuje w Unii Europejskiej o bezstronną analizę wszelkich ryzyk i zagrożeń związanych z realizacją Nord Stream 2. – To uniemożliwi jakąkolwiek stronniczość ze strony ukraińskiej – dodała.

W czwartek wicepremier Rosji Aleksandr Nowak poinformował, że Nord Stream 2 będzie gotów do uruchomienia w najbliższych dniach. Gazociąg powinien uzyskać certyfikację niemieckiego regulatora. Rządowy dziennik „Rossijskaja Gazieta” prognozował, że decyzja w sprawie certyfikacji zapadnie ósmego stycznia 2022 roku – podaje Polska Agencja Prasowa.

Polska Agencja Prasowa/Jędrzej Stachura