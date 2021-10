Nagroda Nobla w dziedzinie fizyki przyznana za badania nad globalnym ociepleniem Alert

fot. Pixabay

Klaus Hasselmann otrzymuje Nagrodę Nobla razem z Giorgio Parisi i Syukuro Manabe za wniesienie decydującego wkładu w zrozumienie globalnego ocieplenia.

Nagroda Nobla za badania nad klimatem

Na kilka tygodni przed Światową Konferencją Klimatyczną w Glasgow (COP26) Komitet Noblowski postanowił uhonorować trzech naukowców za ich wkład w badania nad klimatem: W tym roku Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki otrzymali niemiecki naukowiec Klaus Hasselmann oraz japoński naukowiec Syukuro Manabe i włoski Giorgio Parisi. Zostali docenieni za ich „przełomowy wkład w nasze zrozumienie złożonych systemów fizycznych”, jak ogłosił Komitet Noblowski.

Połowa nagrody trafia do klimatologa Hasselmanna oraz meteorologa i klimatologa Manabe, a druga połowa do włoskiego fizyka Parisiego. Dzięki swoim badaniom położyli podwaliny pod wiedzę o klimacie Ziemi i wpływie człowieka oraz zrewolucjonizowali teorię nieuporządkowanych materiałów i procesów losowych. – Wciąż jestem bardzo zaskoczony. Nawet nie chcę się obudzić, to dla mnie miły sen. Jestem teraz na emeryturze i ostatnio byłem trochę leniwy. Jestem zachwycony zaszczytem. Badania trwają – powiedział Hasselmann agencji Reuters. \

Zeit/Michał Perzyński