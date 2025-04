Enea zbuduje największą farmę fotowoltaiczną w swojej historii

Enea Nowa Energia kupiła projekt wielkoskalowej farmy solarnej o mocy 54 MW, która powstanie do końca 2026 roku w okolicach Środy Wielkopolskiej. Przy farmie został zaprojektowany bateryjny magazyn energii o mocy 30 MW i pojemności 120 MWh. To oznacza, że łączne nakłady na inwestycję w Wielkopolsce wyniosą co najmniej 250 milionów złotych. Aby je sfinansować Enea Nowa Energia planuje ubiegać się o niskooprocentowaną pożyczkę z unijnego Krajowego Planu Odbudowy.

Enea to jedna z notowanych na giełdzie czterech grup energetycznych kontrolowanych przez skarb państwa. Drugi w Polsce producent energii elektrycznej, zgodnie z obowiązującą od blisko pięciu miesięcy strategią rozwoju, planuje przyśpieszenie transformacji swoich aktywów wytwórczych na zero oraz niskoemisyjne, w tym budowę bloków gazowych i „zazielenienie” aktywów węglowych. W 2030 roku w odnawialnych źródłach energii zainstalowanych ma mieć 2,1 GW, na 8,2 GW mocy całego segmentu wytwarzanie. Pięć lat później OZE mają odpowiadać za 50 procent mocy wytwórczych, czyli 4,9 GW. Na koniec 2024 roku Enea dysponowała najmniejszym portfelem działających operacyjnie OZE spośród energetyczny koncernów, bo o łącznej mocy 492 MW. Wzrost ma być osiągnięty dzięki rozwojowi i budowie nowych źródeł, ale przede wszystkim akwizycje, przynajmniej w początkowej fazie realizacji strategii.

Wzrost poprzez kolejne akwizycje

Pod koniec marca 2025 roku zarząd oficjalnie ogłosił, że Enea Nowa Energia, odpowiedzialna w grupie za rozwój OZE kupi od duńskiego dewelopera European Energy pakiet sześciu działających lądowych farm wiatrowych o łącznie 83,5 MW mocy zainstalowanej zlokalizowanych w województwie zachodniopomorskim. Do tego jest jeszcze opcja zakupu projektu farmy fotowoltaicznej o mocy 25 MW, która ma być częścią instalacji hybrydowej, przy jednej z tych farm fotowoltaicznych Liskowo. Maksymalna cena wyniesie 914,8 milionów złotych, jeśli potwierdzą się wyniki produkcyjne kupionych wiatraków.

Okazuje się, że miesiąc wcześniej, 20 lutego Enea Nowa Energia kupiła spółkę Wielkopolskie Elektrownie Słoneczne 3, która realizuje projekt budowy farmy fotowoltaicznej o mocy 54 MW. Spółka nie informowała o tym w raporcie bieżącym dla inwestorów giełdowych, ale adnotacja pojawiła się w sprawozdaniu zarządu za 2024 rok.

– Inicjatorem transakcji były WES. Projekt posiada warunki przyłączenia do sieci energetycznej. Sprzedający ma doprowadzić dokumentację do fazy gotowy do budowy (Ready to Build, RtB) – informuje Berenika Ratajczak, rzecznik prasowy Enea.

Prezesem WES 3 był wówczas Rafał Rzeszotarski, współzałożyciel i prezes R2Energy, dewelopera OZE, blisko 5-letnią historią na rynku. Udziałowcami spółki były fundacje rodzinne, powiązane z osobami zarządzającymi R2Energy.

Według Bereniki Ratajczak, obecnie rozważane są kolejne transakcje z tymi inwestorami. R2Energy podaje, że ma ponad 175 MW projektów fotowoltaicznych z warunkami przyłączenia do sieci i 1500 ha gruntów zabezpieczonych pod przyszłe farmy.

Jest projekt farmy z magazynem energii

Farma, która została zaprojektowana w okolicach Środy Wielkopolskiej, będzie największą wielkoskalową elektrownią fotowoltaiczną należącą do Grupy Enea (dotychczas była to PV Genowefa, o mocy 35 MW). Nakłady inwestycyjne na ten nowy, jak na Grupę Enea giga projekt można szacować na co najmniej 150 milionów złotych.

– Spodziewamy się uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę jeszcze w tym roku. Do końca 2026 roku planujemy oddać elektrownię do użytkowania – deklaruje Berenika Ratajczak.

Przy farmie został zaprojektowany bateryjny magazyn energii o mocy 30 MW i pojemności 120 MWh. Według Bereniki Ratajczak, obecnie projekt jest w fazie pre RtB. Szacowany CAPEX na budowę magazynu wynosi 93 milionów złotych.

To oznacza, że łączne nakłady na inwestycję w Środzie Wielkopolskiej wyniosą 250 milionów złotych, większość wydatków zostanie poniesiona od przyszłego roku. Aby je sfinansować Enea Nowa Energia planuje ubiegać się o niskooprocentowaną pożyczkę z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności.

2,5 miliarda złotych na OZE

Zarząd Enea planuje, że w 2025 roku nakłady inwestycyjne w segmencie wytwarzanie wyniosą 4,3 miliarda złotych. W 2024 roku zakładano wydatki na poziomie 1,14 miliarda złotych, ale wykonanie było niższe, i wyniosło 0,57 miliarda złotych. Głównie z powodu mniejszego niż zaplanowano o blisko 355 milionów złotych CAPEX-u na OZE. Wydatki na nie wyniosły 220,1 miliona złotych, w tym 120,3 miliona złotych przeznaczono na budowę Farmy Wiatrowej Bejsce (19,8 MW), 17,3 miliona złotych na realizację elektrowni fotowoltaicznych, 3,6 miliona złotych na zakup projektów PV oraz 36,8 milina złotych na modernizacje i remonty infrastruktury OZE oraz rozwój projektów nowych źródeł.

W 2025 roku nakłady w zeroemisyjnym segmencie mają wzrosnąć do rekordowej kwoty 2,54 miliarda złotych. Będzie to więc 5-krotnie więcej od tego co planowano wydać w 2024 roku, i 15 razy mniej niż się udało wydać. W tym roku wydatki na dokończenie budowy FW Bejsce wyniosą 57,5 miliona złotych, a na modernizacje i remonty infrastruktury OZE – 40,1 miliona złotych. Moc farm fotowoltaicznych ma wzrosnąć o 21,7 MW do 94,7 MW, a farm wiatrowych o 103,3 MW, do 174,9 MW (to zapewnia transakcja z European Energy, i uruchomienie FW Bejsce). Najwięcej, bo 2,41 miliarda złotych zostanie przeznaczone na nowe (źródła) OZE. Czyli na akwizycje zarezerwowano 95 procent budżetu.

38,5 miliarda złotych na OZE i magazyny energii

Zarząd Enea szacuje, że na realizację strategii latach 2024-2035 grupa poniesie 107,5 miliardów złotych łącznych nakładów inwestycyjnych. Tej rekordowej puli 40,9 miliarda złotych przeznaczone zostanie na rozwój segmentu dystrybucji, 36,2 miliarda złotych pójdzie na Inwestycje w odnawialne źródła energii, 15,2 miliarda złotych na budowę bloków gazowo-parowych, 10,3 miliarda złotych na energetykę konwencjonalną i na 2,3 miliarda złotych na bateryjne magazyny energii.

Większość, bo 67,1 miliarda złotych zostanie zainwestowanych z wykorzystaniem bilansu, a więc w oparciu o bieżące zysku, a pozostałe 40,4 miliarda złotych będzie sfinansowane poprzez partnerstwa strategiczne w ramach joint venture, w modelu project finance lub z wykorzystaniem innych form pozabilansowych (jak pożyczki z KPO).

Tomasz Brzeziński