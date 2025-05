Największe mity o faktoringu, które szkodzą polskim przedsiębiorcom

27,2 tys. polskich przedsiębiorstw powierzyło niemal 120 mld zł wierzytelności firmom faktoringowym zrzeszonym w PZF (Polskim Związku Faktorów) w I kwartale 2025 roku. Aż 8 na 10 klientów finansujących faktury to przedsiębiorstwa dystrybucyjne i produkcyjne. Czy to oznacza, że usługi świadczone przez faktorów nie są przydatne w innych segmentach gospodarki? Niestety, wielu przedsiębiorców z pozostałych sektorów może wierzyć w mity o faktoringu, które zniechęcają ich do skorzystania z usługi ułatwiającej utrzymanie płynności finansowej – szczególnie w niepewnych geopolitycznie czasach. Sprawdź, w które stereotypowe opinie o faktoringu nie są prawdziwe.

Faktoring to czasochłonny i skomplikowany proces

To mit, ponieważ usługi faktoringowe online są świadczone przez intuicyjne platformy, które umożliwiają łatwe i szybkie przekazywanie dokumentów oraz zarządzanie wierzytelnościami. Jak to wygląda w tradycyjnym faktoringu? Przedsiębiorca (faktorant) wystawia fakturę za sprzedane produkty lub wykonane usługi oraz przesyła ją z opcjonalnymi załącznikami (np. potwierdzeniem odbioru towaru) firmie faktoringowej.

Faktor weryfikuje dokumentację i po pozytywnym rozpatrzeniu wypłaca zaliczkę faktoringową, czyli od 70 proc. do 90 proc. wartości faktury – nawet w dniu jej wystawienia. Kontrahent przedsiębiorcy zachowuje prawo do uiszczenia płatności w terminie podanym na fakturze, np. w ciągu 30 dni. Jeśli klient podpisał umowę na faktoring jawny, kontrahent realizuje przelew bezpośrednio na konto faktora, który wypłaca faktorantowi pozostałą część zaliczki (zwykle pomniejszoną o opłaty związane z finansowaniem). W faktoringu cichym (tajnym) kontrahent przelewa środki przedsiębiorcy, który następnie spłaca faktora.

Usługi faktoringowe dotyczą wyłącznie faktur sprzedażowych i nie są elastyczne

Klasyczny faktoring rzeczywiście polega na wykupie wierzytelności z nieopłaconych faktur sprzedażowych z odroczonym terminem płatności, ale istnieją jeszcze inne rodzaje faktoringu, które ułatwiają przedsiębiorcom współpracę z klientami i dostawcami. Co więcej, przedsiębiorcy mogą albo podpisywać długoterminowe umowy z miesięcznym limitem faktoringowym (maksymalną łączną kwotą wierzytelności), albo zdecydować się na sporadyczne finansowanie pojedynczych faktur.

Ponadto przedsiębiorcy mogą korzystać z:

faktoringu pełnego (bez regresu) – w tym modelu faktor przejmuje ryzyko niewypłacalności odbiorcy faktury. Jeśli kontrahent nie opłaci faktury w terminie, przedsiębiorca nie musi zwracać zaliczki faktoringowej i samodzielnie dochodzić należności od dłużnika;

– w tym modelu faktor przejmuje ryzyko niewypłacalności odbiorcy faktury. Jeśli kontrahent nie opłaci faktury w terminie, przedsiębiorca nie musi zwracać zaliczki faktoringowej i samodzielnie dochodzić należności od dłużnika; faktoringu niepełnego (z regresem) – w tym wariancie ryzyko niewypłacalności kontrahenta pozostaje po stronie wystawcy faktury;

– w tym wariancie ryzyko niewypłacalności kontrahenta pozostaje po stronie wystawcy faktury; faktoringu mieszanego – pozwalającego na określenie, które wierzytelności zostaną wykupione z przejęciem ryzyka za niewypłacalność kontrahenta, a które należności nie będą objęte tym zabezpieczeniem;

– pozwalającego na określenie, które wierzytelności zostaną wykupione z przejęciem ryzyka za niewypłacalność kontrahenta, a które należności nie będą objęte tym zabezpieczeniem; faktoringu odwrotnego – finansowania faktur zakupowych, dzięki któremu dostawcy produktów lub usług otrzymują błyskawiczną zapłatę od faktora, a klienci opłacają należności w późniejszym terminie;

– finansowania faktur zakupowych, dzięki któremu dostawcy produktów lub usług otrzymują błyskawiczną zapłatę od faktora, a klienci opłacają należności w późniejszym terminie; faktoringu międzynarodowego – przydatnego w imporcie oraz eksporcie produktów i usług.

Więcej o rodzajach usług faktoringowych przeczytasz tutaj: eFaktor faktoring.

Faktoring nie jest dostępny dla wszystkich branż

To mit, ponieważ nietypowe portfolio produktowo-usługowe nie stanowi przeszkody w korzystaniu z faktoringu, co udowadnia eFaktor. To jeden z liderów w branży faktoringowej, który nie stosuje żadnych wykluczeń wobec klientów. Co więcej, eFaktor ma bogate doświadczenie w finansowaniu faktur zarówno od przedsiębiorstw budowlanych, handlowych czy transportowych, jak i agencji pracy oraz klubów sportowych. Indywidualne podejście oraz elastyczna oferta sprawiają, że faktoring jest dostępny dla m.in. biznesów sezonowych oraz małych rodzinnych firm.

Korzystanie z faktoringu nie świadczy dobrze o przedsiębiorstwie

Niektórzy przedsiębiorcy obawiają się, że skorzystanie z usług faktoringowych wpłynie negatywnie na relacje biznesowe z klientami i dostawcami. Nic bardziej mylnego! Faktoring nie jest przejawem nieumiejętnego prowadzenia biznesu czy braku zaufania do kontrahentów.

To usługa, z której warto korzystać prewencyjnie, aby uniknąć niekorzystnych wahań płynności finansowej wskutek nagłych problemów w całym łańcuchu współprac. Regularne korzystanie z faktoringu świadczy o dojrzałości biznesowej i ograniczaniu ryzyka wystąpienia zatorów płatniczych.