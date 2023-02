Największy terminal LNG w USA wraca do żywych po pożarze Alert

Największy terminal eksportowy LNG w USA, Freeport, wraca do pracy po pożarze, który na dziewięć miesięcy wyłączył go z użytkowania. Pełną zdolność skraplania gazu ma osiągnąć w marcu.

Freeport LNG. Fot. Freeport LNG.

13 lutego z terminala Freeport wyszedł pierwszy od czerwca metanowiec z ładunkiem skroplonego gazu. Statek Kmarin Diamond wyszedł z portu nad ranem 13 lutego i kieruje się do Port Said w Egipcie. Statek ten zabrał ładunek skroplony w trakcie procesu rozruchu i testów jednej z trzech linii skraplania.

Poza przyjęciem pierwszego gazowca, zwiększają się również dostawy gazu do samej instalacji. 13 lutego dostawy zwiększyły się 15-krotnie z 960 m sześc. na dobę od 26 stycznia do 11 lutego, do 14 mln m sześc. na dobę 13 lutego.

Freeport LNG składa się z trzech ciągów skraplających, każdy mogący wyprodukować 5 mln ton LNG rocznie. W planie jest zbudowanie czwartej linii skraplania, która podniesie łączny wolumen produkcji do 20 mln ton rocznie.

Gas World/Mariusz Marszałkowski