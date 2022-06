Szwecja i Finlandia mogą wstąpić do NATO za pomoc Turcji w walce z kurdyjskimi terrorystami Alert

Turcja zgodziła się na dołączenie Finlandii i Szwecji do NATO. Warunkiem jest pomoc w zwalczaniu kurdyjskiej organizacji terrorystycznej.

fot. Wikimedia Commons

Turcja zaakceptowała nowych członków NATO

Turcja zgodziła się na dołączenie Finlandii i Szwecji do Sojuszu Północnoatlantyckiego, o czym poinformował sekretarz generalny NATO Jend Stoltenberg. Warunkiem jest pomoc państw członkowskich w walce z kurdyjską organizacja terrorystyczną.

– Mam przyjemność ogłosić, że mamy porozumienie, które otwiera drogę Finlandii i Szwecji do członkostwa w NATO. Turcja, Finlandia i Szwecja podpisały memorandum, które odpowiada na obawy Turcji, w tym te związane z eksportem broni i zwalczaniem terroryzmu. Żaden inny sojusznik (w NATO) nie ucierpiał tak bardzo z powodu brutalnych ataków terrorystycznych jak Turcja, w tym ze strony organizacji terrorystycznej Partia Pracujących Kurdystanu (PKK) – powiedział Stoltenberg w pierwszym dniu szczytu NATO w stolicy Hiszpanii.

Szwecja i Finlandia złożyły wniosek o dołączenie do Sojuszu w maju. Do tej pory, od pozytywnej decyzji o przystąpieniu państw do NATO, wstrzymywał się tylko prezydent Turcji. Włączenia nowych państw do NATO, wymaga jednomyślności wszystkich członków Sojuszu.

Polska Agencja Prasowa/Maria Andrzejewska