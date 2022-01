NFOŚiGW: Rozwiązanie problemów PSG jest istotne dla utrzymania tempa walki ze smogiem Energetyka

Infrastruktura gazowa. Fot. PSG

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) opublikował stanowisko w sprawie problemów Polskiej Spółki Gazownictwa (PSG) z przyłączaniem gospodarstw domowych do sieci gazowej. – Rozwiązanie problemu, z którym boryka się PSG jest istotne dla utrzymania tempa walki ze smogiem – czytamy.

– Gaz ma obecnie największy (ponad 44 procent) udział w źródłach ciepła, które są wskazywane we wnioskach przez osoby ubiegające się o dotacje w ramach programu „Czyste Powietrze”. Do czasu przywrócenia możliwości podłączania gospodarstw domowych do sieci gazowej dostrzegamy możliwość wpływu na realizację programu „Czyste Powietrze”. Dlatego Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej liczy na jak najszybsze wypracowanie przez Polską Spółkę Gazownictwa systemowych rozwiązań dotyczących możliwości zawierania nowych umów na realizację przyłączy gazowych – czytamy w komunikacie NFOŚiGW.

Zdaniem funduszu, zarówno programy wsparcia realizowane przez administrację rządową (np. program „Czyste Powietrze”, program „Stop Smog” oraz planowany do uruchomienia w najbliższym czasie dedykowany dla budynków wielorodzinnych program „Ciepłe Mieszkanie”), jak i samorządową (projekty ze środków własnych i unijnych prowadzone przez administracje) spotykają się z coraz większym zainteresowaniem społeczeństwa. – Jest to dowodem na dalszą intensyfikacje działań związanych z poprawą jakości powietrza, jak i zmniejszenie kosztów ogrzewania gospodarstw domowych, ze względu na termomodernizacje budynków, co w zdecydowanym stopniu zwiększa ich efektywność energetyczną – podkreśla.

– Dlatego rozwiązanie problemu, z którym boryka się PSG jest istotne dla utrzymania tempa walki ze smogiem. Jednocześnie podkreślamy, że wnioskując o dofinansowanie w programie „Czyste Powietrze”, stale można wybrać jedno z szeregu ekologicznych źródeł ciepła oferowanych do dofinansowania w ramach tego programu – czytamy w stanowisku.

NFOŚiGW/Jędrzej Stachura