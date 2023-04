Niemcy dają zielone światło dostawie myśliwców z Polski na Ukrainę Alert

Pięć myśliwców z zasobów byłych Niemiec Wschodnich może trafić przez Polskę na Ukrainę. Jest zgoda Berlina.

MiG 29. Źródło: wikimedia.org

Gazeta Bild informuje, że ministerstwo obrony Niemiec wyraziło zgodę na przekazanie myśliwców MIG-29 z Polski na Ukrainę. To maszyny z dawnego arsenału Niemieckiej Republiki Demokratycznej, czyli Niemiec Wschodnich.

– To pokazuje, że można liczyć na Niemcy – powiedział minister obrony narodowej Boris Pistorius.

Polska przekaże Ukrainie samoloty MiG-29. To kolejna forma wsparcia w toku inwazji rosyjskiej. Ukraińcy gromadzą sprzęt z Zachodu do kontrofensywy zmierzającej do odbicia wszystkich ziem zajętych przez Rosjan od nielegalnej aneksji Krymu w 2014 roku.

Berlin przejął 22 samoloty MiG-29 od NRD po zjednoczeniu Niemiec. Przekazał je Polsce w 2004 roku, ale wymagana jest licencja eksportowa do przekazania ich dalej.

Bild/Wojciech Jakóbik