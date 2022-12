Czy Niemcy zawarły z Chinami diabelski pakt wkupienia się w polskie terminale kontenerowe? Alert

Media niemieckie dotarły do informacji o tym, jakoby Chiny oraz Niemcy planowały ekspansję w polskich terminalach kontenerowych i nie tylko.



Port Gdynia. Fot. Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A / port.gdynia.pl

Dyskusja polityczna wokół udziałów chińskiej firmy COSCO w nowym projekcie hamburskiego portu, który ma polegać na budowie nowego odcinka portu kontenerowego “Trellerort” trzymało w napięciu niemieckich ekspertów i komentatorów medialnych dobre parę tygodni. Kanclerz Olaf Scholz opowiadający się za inwestycjami Chińczyków w tą część infrastruktury strategicznej występował praktycznie sam, bo koalicjanci, ministerstwa federalne i nawet służby bezpieczeństwa były temu przeciwne. Strony zawarły jednak kompromis, który umożliwi Chińczykom przejęcie pakietu mniejszościowego rzędu 24,9 procent, który nie uprawnia ich do decyzji strategicznych w porcie.

Te wydarzenia namacalnie wykazały jak bardzo różnią się od siebie, szczególnie Zieloni, którzy kierują ministerstwem ds. gospodarki i SPD, która z niezrozumiałych powodów od wielu dekad wspiera inwestycje rosyjskie oraz chińskie w Niemczech. Niemieckie media dotarły do dokumentów z 2020 roku, które wskazują na to, że działania COSCO w Hamburgu to tylko początek. Są poszlaki, jak oby Chiny już wcześniej omawiały z zarządem hamburskiego portu HHLA ewentualne zaangażowanie Niemiec w struktury logistyczne w basenie Morza Śródziemnego i Bałtyku.

– Według dokumentu Federalnego Ministerstwa Gospodarki i Technologii, firmy uzgodniły również w umowie akcjonariuszy, że będą szukać możliwości udziału w terminalu w Polsce. Z informacji wewnętrznych wynika, że pod uwagę mogłyby być brane porty w Gdańsku i Gdyni – podaje niemiecki dziennik telewizyjny Tagesschau.

HHLA wyjaśniła na zapytanie niemieckich mediów, że postrzega „Inicjatywę Jedwabnego Szlaku” jako instrument, który lepiej łączy Azję i Europę. -Jako europejski dostawca usług logistycznych, HHLA chce uczestniczyć w silnej europejskiej sieci, a także pomóc w jej kształtowaniu – powiedział rzecznik tej firmy.

Tagesschau/Aleksandra Fedorska