Niemcy reanimują emisyjne elektrownie węglowe przez kryzys Alert

Niemcy chcą uruchomić elektrownie węglowe o łącznej mocy około 3 GW przed sezonem zimowym – podaje Bloomberg.

Fot. Pixabay

W ciągu najbliższych kilku tygodni Steag wprowadzi na rynek cztery elektrownie węglowe o mocy 2,5 gigawata, a Uniper przedłuży działalność swojej elektrowni węglowej Scholven-C o mocy 345 MW. Elektrownie te zostaną przywrócone do pracy w podstawie jako element planu niemieckiego rządu mającego na celu oszczędzenie gazu. Nawet przy pełnych magazynach gazu, Niemcy muszą zwiększyć import błękitnego paliwa w okresie zimowym.

Uniper już w sierpniu przywrócił 875-megawatową elektrownię węglową Heyden-4, co daje prawie 4 GW mocy w węglu. Łącznie, w ramach planu przywracania elektrowni węglowych do użytku, Niemcy planują uruchomić 6,9 GW elektrowni opalanych węglem kamiennym i 1,9 GW opalanych węglem brunatnym. Przedłużenie ich pracy ma nastąpić do końca marca 2024 roku.

Pierwszym zakładem Steag, który powróci z rezerwy sieciowej będzie Bexbach i stanie się to 28 października, a następnie Weiher która zostanie włączona 31 października. Dwie elektrownie węglowe, Bergkamen i Völklingen-Fenne, które miały zostać zamknięte pod koniec tego miesiąca, pozostaną teraz uruchomione.

Fabryka Scholven C firmy Uniper miała zakończyć działalność komercyjną w październiku, ale będzie kontynuować dostawy przez najbliższą zimę.

Bloomberg/Mariusz Marszałkowski