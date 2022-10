24 godziny i 10 tysięcy podpisów pod petycją za energią jądrową w Niemczech Alert

Zebranie 10 tysięcy podpisów pod petycją optującą za utrzymaniem energetyki jądrowej w Niemczech zajęło 24 godziny. Jak podaje fundacja Fota4Climate pod petycją może podpisać się każdy, obywatelstwo nie gra roli. Brakuje tylko 2000 podpisów, by sprawą zajął się Bundestag.

Petycja przeciwko zakazowi używania energii jądrowej

Fundacja Fota4Climete zbiera podpisy pod petycją przeciwko zakazowi używania energii jądrowej w Niemczech. Jak podaje organizacja w ciągu 24 godzin zebrano 10 tysięcy podpisów, a potrzeba jeszcze 2000 do osób do tego, aby wniosek trafił do Bundestagu. Swój sprzeciw wobec polityce i decyzjom rządu można złożyć za pośrednictwem petycji do 14 października i jak dodaje fundacja, żeby podpisać się pod postulatem nie trzeba być obywatelem Niemiec.

Jeśli podpisy pod petycją zostaną zebrane, w następstwie wniosek trafi do Bundestagu. Wtedy niemiecki parlament będzie musiał zająć się propozycją „Deklaracji Stuttgardzkiej”, czyli dokumentem mówiącym o konieczności wznowienia i utrzymania pracy elektrowni jądrowych w Niemczech. Oświadczenie zostało złożone przez 20 profesorów nauk technicznych.

Fota4Climate/Maria Andrzejewska