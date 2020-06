Rząd Merkel przygotował rekompensaty dla elektrowni na węgiel brunatny Alert

Fot. Michał Perzyński/BiznesAlert.pl

Rząd kanclerz Angeli Merkel zatwierdził pakiet rekompensat w wysokości 4,3 miliarda euro dla koncernów energetycznych eksploatujących elektrownie na węgiel brunatny w ramach planu odejścia od węgla do 2038 roku.

Odejście Niemiec od węgla

– Nawet w pandemii koronawirusa stawiamy na ochronę klimatu. Dzisiaj zrobiliśmy duży krok na drodze do tego celu – powiedział minister finansów Olaf Scholz. Elektrownie na węgiel brunatny obsługują takie koncerny jak RWE, Uniper, EnBW, Vattenfall, Steag i LEAG.

Wielkość pakietu została uzgodniona między rządem Merkel a przedsiębiorstwami, których dotyczy wycofanie. Będzie to kosztować kosztować miliardy euro, w tym 40 miliardów euro na inwestycje w regionach górniczych. Wsparcie to musi jeszcze zatwierdzić Bundestag. Do opracowania pozostaje jeszcze plan pomocy dla koncernów, które mają w posiadaniu elektrownie na węgiel kamienny.

Rząd Merkel w tym miesiącu zatwierdził plany ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o 55 procent do 2030 roku, a także środki służące osiągnięciu tego celu, które oprócz wycofania węgla obejmują podatek od emisji CO2 dla transportu i budynków w przyszłym roku. Oczekuje się, że parlament na początku lipca będzie głosować nad pakietem przepisów dotyczących wycofania węgla.

Reuters/Michał Perzyński