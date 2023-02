Niemcy chcą przyspieszyć Energiewende, produkując własne turbiny i panele słoneczne Alert

Niemiecki minister gospodarki i klimatu Robert Habeck przedstawił plan wsparcia niemieckiego przemysłu OZE. Polega on głównie na dotacjach państwowych dla producentów instalacji wytwarzających zieloną energię.

Robert Habeck. Źródło: Wikicommons

Niemiecki plan wsparcia OZE

Minister Habeck stawia na dopłaty do kosztów dla zakładów, programy gwarancyjne i poręczeniowe oraz szczególnie promowanie innowacji, bo są one strategicznym kluczem do transformacji energetycznej – podaje niemiecki dziennik telewizyjny Tagesschau.



Niemiecka branża OZE przyjmuje plany Habecka z zadowoleniem, ale pyta o konkrety, ponieważ minister nie powiedział jaką sumę rząd chce przeznaczyć na wsparcie producentów instalacji OZE. Kolejnym ryzykiem dla tych planów są instytucje unijne, które mogą mieć zastrzeżenia odnośnie państwowego wsparcia niemieckiego przemysłu.



W Niemczech do 2030 roku co najmniej 80 procent zużycia energii elektrycznej brutto ma być pokrywane przez odnawialne źródła energii. W 2022 roku było to około 46 procent. Ich udział musi się więc niemal podwoić w ciągu niespełna dziesięciu lat.

Tagesschau/Aleksandra Fedorska