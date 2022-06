Frankfurt nad Odrą zostawi węgiel na dłużej przez inwazję Rosji na Ukrainę Alert

Już w 2023 roku Frankfurt nad Odrą miał pożegnać się na zawsze z węglem. Wybudowano w tym celu nową elektrociepłownię gazową. Tak zwany fuel switch przeżywało wiele miast niemieckich. Teraz Niemcy mówią, że wycofanie się z węgla znacznie się przedłuży, co ma związek z wojną na Ukrainie.

Węgiel. Fot. Flickr

Nowa elektrociepłownia już działa od początku roku. Teraz regionalna gazeta Märkische Oderzeitung (MOZ) podaje, że całkowite wycofanie się z węgla znacznie się przedłuży, co ma związek z wojną na Ukrainie. Zarząd elektrociepłowni we Frankfurcie argumentuje nieprzewidywalnością rynków surowcowych, co zmusza do przedłużenia funkcjonowania elektrociepłowni węglowej o rok. To oznacza, że elektrociepłownia węglowa zamiast w 2023 zostanie zamknięta w 2024 roku.

Dyrektor zakładu Torsten Röglin ma obawy co do wystarczającej dostępności gazu na potrzeby Frankfurtu. Wcześniej rząd federalny wprowadził ustawę umożliwiającą zakładom ciepłowniczym opóźnienie wyłączenia elektrowni węglowych oraz ograniczenie elektrociepłowni gazowych.

Aleksandra Fedorska