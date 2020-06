W ramach ratowania gospodarki Niemcy wpompują pieniądze w OZE, wodór, elektromobilność i budownictwo Alert

Bundestag. Fot. Max Pixels

30 ze 130 mld euro z niemieckiego planu ratunku dla gospodarki przeznaczone zostanie na sektor energetyczny i klimat. Będzie ono skupione w czterech obszarach: dopłata do OZE, strategia wodorowa, elektromobilność i renowacja budynków.

11 miliardów euro na sfinansowanie obniżki opłaty EEG (dopłaty do odnawialnych źródeł energii – red.), aby pomóc odbiorcom energii elektrycznej. 9 mld euro przeznaczono na stworzenie przemysłu wodorowego w Niemczech. Do promowania elektromobilności jest 7 miliardów euro (zwolnienia podatkowe, dotacje, współfinansowanie stacji ładowania i badania i rozwój ogniw akumulatorowych). Dodatkowe 2 mld euro zostanie wydane na modernizację energooszczędnych budynków. Podniesione zostały również cele dla morskiej energii wiatrowej i fotowoltaiki. Pakiet ten ma w szczególności wspierać i promować technologie przyjazne dla klimatu.

Opłata EEG

Zmniejszenie lub ograniczenie opłaty EGG do 6,5 centa/kWh w 2021 roku i do 6 centów/kWh w 2022 roku jest największą pozycją w sektorze energetycznym. Ten pułap ma na celu zapewnienie ulgi finansowej odbiorcom energii elektrycznej. Opłata EEG na 2020 rok Wynosi 6,756 centa/kWh. Spadające ceny energii elektrycznej na giełdzie z powodu niższego popytu podczas pandemii koronawirusa zwiększą zróżnicowane koszty promowania energii odnawialnej. Część finansowania będzie pochodzić z dochodów z handlu emisjami, a pozostałe 11 miliardów euro zostanie sfinansowane z budżetu federalnego.

Strategia wodorowa

Drugi co do wielkości punkt dotyczy strategii wodorowej. Chociaż strategia rządu federalnego w sprawie wodoru nie została jeszcze ostatecznie opublikowana, znane są niektóre informacje o jej kształcie. Do 2030 roku ma powstań 5 GW mocy do produkcji wodoru, kolejne 5 GW powstanie do 2040 roku. Dofinansowanie w wysokości 7 miliardów euro ma zostać przeznaczone na finansowanie zakładów produkcji wodoru i rozwoju infrastruktury wodorowej w Niemczech. Kolejne 2 miliardy euro będzie przeznaczone dla partnerów zagranicznych – chodzi o wdrożenie produkcji wodoru za granicą w celu późniejszego importu do Niemiec.

Elektromobilność

Rząd Angeli Merkel podkreśla, że należy przyspieszyć rozwój e-mobilności. Pakiet bodźców ekonomicznych zapewnia łącznie około 7 miliardów euro na różne działania. Od 1 stycznia 2021 roku podatek od pojazdów silnikowych ma być dalej podnoszony w przypadku pojazdów o wysokim poziomie emisji CO2. Ponadto obowiązujące już zwolnienie z podatku od pojazdów silnikowych od pojazdów elektrycznych zostanie przedłużone do końca 2030 roku. Dopłata do zakupu samochodu elektrycznego zostanie zwiększona z 3 do 6 tysięcy euro (średnia cena samochodu elektrycznego w Niemczech to 40 tysięcy euro). Współfinansowana będzie także rozbudowa infrastruktury stacji ładowania oraz promowanie badań i rozwoju w dziedzinie produkcji ogniw akumulatorowych.

Renowacja budynków

Program modernizacji budynków na lata 2020 i 2021 zostanie zwiększony o 1 mld euro do poziomu 2,5 mld euro. Programy finansowania na rzecz energooszczędnej renowacji budynków komunalnych i promowania działań dostosowawczych do klimatu będą również wspierane kwotą 1 mld euro.

Energy Post/Michał Perzyński