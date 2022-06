Niemcy obniżają ceny paliwa. Rozwiązanie czy pójście na łatwiznę? Alert

Ceny paliwa w Niemczech spadły średnio poniżej 2 euro za litr. To reakcja Bundestagu na nieustanne wahania cen, ale decyzja budzi pytania i obawy o konsekwencje obniżki.



Bundestag. Fot. Max Pixels

Niemcy obniżają ceny paliw

Niemiecki rząd zdecydował się na obniżkę cen paliw. Teraz Niemcy mogą tankować średnio za mniej niż 2 euro za litr. Obniżenie podatku do minimalnego poziomu, który obowiązuje w Unii Europejskiej ma trwać przez okres trzech miesięcy. Rabat wszedł w życie 1 czerwca i był reakcją na znaczne wahania cen w ostatnich tygodniach spowodowane wojną w Ukrainie. Krytyczne wypowiedzi na temat decyzji rządu odnoszą się do obawy o to, że to podatnicy będą stratni a zyskają firmy naftowe. Kolejnym z argumentów stojących w opozycji do tej decyzji, jest wybór najłatwiejszej ścieżki przez Bundestag oraz nieekologiczne podejście do rozwiązania problemu. Według grup pro-środowiskowych jest to szkodliwe dla klimatu, bo ułatwia konsumpcję paliwa kiedy powinniśmy ograniczać jazdę samochodem. Grupy te pytają o przyszłe obniżki cen, ale nie paliw a biletów na komunikację miejską, międzymiastową czy promowanie wyboru alternatywnych środków transportu.

Clean Energy Wire/ Maria Andrzejewska