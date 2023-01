Niemcy potwierdzają, że do końca miesiąca Rafineria Schwedt przyjmie ropę z Polski Alert

Niemieckie ministerstwo gospodarki przekazało, że do końca stycznia do Rafinerii Schwedt trafi pierwsza dostawa ropy z Polski, która zostanie odebrana przez naftoport w Gdańsku i przetransportowana Ropociągiem Przyjaźń za Odrę. BiznesAlert.pl informował o tym jako pierwszy pod koniec zeszłego tygodnia.

Rafineria w Schwedt / fot. PCK Raffinerie GmbH

Ropa z Polski dla Niemiec

Jak podaje Reuters, do naftoportu w Gdańsku ma trafić tankowiec z 100 tysiącami ton ropy, która dalej przez Ropociąg Przyjaźń zostanie dostarczona do Rafinerii Schwedt przed końcem stycznia. Większe wolumeny, zgodnie z wcześniejszymi dyskusjami, mają być wysyłane przez Gdańsk od lutego. – Mogę potwierdzić, że dostawy ropy dla Rafinerii Schwedt przez Gdańsk zaplanowane są na koniec stycznia – powiedziała rzeczniczka niemieckiego resortu gospodarki. Odmówiła komentarza na temat szczegółów dostaw, ponieważ były one przedmiotem umów między firmami.

Dostawa ropy do Schwedt następuje po wielomiesięcznych rozmowach między Berlinem a Warszawą w celu zabezpieczenia dostaw dla wschodnioniemieckiej rafinerii, oraz po memorandum między dwoma rządami, zgodnie z którym Rosjanie mają zrzec się udziałów w projekcie. Zapewnienie dostaw surowca do tego obiektu jest obecnie kwestią priorytetową po obu stronach Odry, ponieważ 5 lutego w życie wchodzi zakaz importu rosyjskich produktów naftowych. Od początku stycznia Rafineria Schwedt pracuje na 50 procent mocy produkcyjnych, ponieważ zatrzymane zostały dostawy z Rosji.

Reuters/Michał Perzyński