Niemcy negocjują ropę z Kazachstanu za pośrednictwem Rosnieftu na smyczy Alert

Niemieckie media powołują się na wypowiedzi Rosnieft Deutschland, który zapewnia, że pertraktacje w Kazachstanie dotyczące zamówienia ropy dla Rafinerii Schwedt (PCK) rokują pozytywnie. Niemcy nadal jednak nie derusyfikowali tej spółki, ale sterują nią poprzez zarząd powierniczy.

Rafineria Schwedt. Fot. Aleksandra Fedorska

N-tv publikuje materiał o rozmowach Rosnieftu na temat dostaw ropy z Kazachstanu, cytując między innymi niemiecką agencję prasową DPA. Rosnieft występujący jako pertraktujący to novum, bo w przypadku pertraktacji z Polską, które toczyły się w grudniu 2022, nie było wypowiedzi publicznych firmy Rosnieft ani żadnych innych powołań na wypowiedzi spółek, do których należy ponad 54 procent udziałów PCK. Tu ważną rolę odgrywał Shell, który występował jako strona zamawiająca ropę i organizująca jej dostarczenie. Biznesalert.pl poprosił o wyjaśnienie sytuacji z Kazachstanem pod kątem zarządu powierniczego nad Rosnieftem w Niemczech. Nasz portal skierował pytania do Federalnego Ministerstwa Gospodarki i Klimatu w Berlinie oraz landowego Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Energii w Brandenburgii. – Federalne Ministerstwa Gospodarki i Ochrony Klimatu nie może podać informacji o udziałowcach tak jak nie może podać szczegółowych informacji o dostawach. Dotyczy to tajemnicy przedsiębiorstwa i tajemnicy handlowej firmy. – odpowiedziało ministerstwo federalne. Landowe ministerstwo gospodarki, pracy i energii odpowiedziało natomiast: W celu uzyskania odpowiedzi na pytania prosimy o kontakt z Rosnieft Deutschland GmbH z siedzibą w Berlinie.

Rząd federalny wydał 16 września 2022 do wszystkich banków, klientów, partnerów biznesowych oraz firm świadczących usługi na rzecz Rosnieft Deutschland GmbH (RDG) oraz RN Refining & Marketing GmbH (RNRM) komunikat. Zawiera wzmiankę, że pierwotny właściciel, tzn. wspomniane spółki Rosnieftu, tracą prawo podejmowania decyzji. – Federalna Agencja ds. Sieci (Bundesnetzagentur – BnetzA – przyp. red.) wykonuje prawa przyznane jej jako powiernikowi, w szczególności poprzez wykonywanie prawa głosu. Federalna Agencja ds. Sieci wykorzystuje przekazane jej jako powiernikowi prawa, w szczególności poprzez wykonywanie prawa głosu w RDG i RNRM oraz związanego z tym prawa do wydawania poleceń, aby zapewnić prawidłowe prowadzenie działalności. – tak sformułowano główne zadania tej agencji.

Oznacza to, że choć negocjuje Rosnieft Deutschland, to pod kontrolą tej agencji. BiznesAlert.pl poprosił o wyjaśnienie tych zawiłości eksperta Ośrodka Studiów Wschodnich. – Obie spółki-córki Rosnieft w Niemczech są pod zarządem powierniczym BNetzA. Ta z kolei podlega resortowi gospodarki i klimatu – tłumaczy Michał Kędzierski z OSW. – Kierownictwo Rosnieft Deutschland jest obecnie z nadania Berlina, więc prowadzą jedną i spójną politykę – dodaje. – Rosnieftowi Deutschland i Berlinowi zależy na tym, żeby zmaksymalizować dostawy ropy i podnieść produkcję w Schwedt. Obecnie rafineria bez rosyjskiej ropy pracuje na niecałe 60 procent swoich możliwości. Taka sytuacja rodzi z kolei napięcia polityczne w Brandenburgii i na linii Berlin-Poczdam – mówi dalej rozmówca BiznesAlert.pl. – Formalnie rozmowy z Kazachstanem prowadzą firmy, politycznie osłaniane czy też wspierane przez rząd – kwituje.

Spór o ropę z Rosji, którą nadal sprowadza Polska, a także udziały Rosnieftu w Rafinerii Schwedt, z której Niemcy nadal nie wyrzucili Rosjan, może jeszcze zakończyć się rozstrzygnięciem. o czym wspominał ambasador niemiecki w RP Thomas Bagger w BiznesAlert.pl. Na razie trwa jednak impas.

N-tv/Deutsche Presse Agentur/Aleksandra Fedorska/Wojciech Jakóbik