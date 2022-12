Niemieckie RWE pozywa Gazprom za zmniejszenie dostaw gazu Alert

Koncern energetyczny RWE wszczął postępowanie arbitrażowe przeciwko Gazpromowi w związku z brakiem dostaw gazu – informuje niemiecki Handelsblatt.

Siedziba Gazpromu w Petersburgu. Fot. Flickr

W zeszłym tygodniu podobne postępowanie wszczął Uniper, jeszcze wcześniej na taki krok zdecydowało się polskie PGNiG. Handelsblatt przypomina też, że Gazprom Germania, który został skonfiskowany Gazpromowi i zmienił nazwę na Sefe, bada możliwość złożenia ze swojej strony roszczeń.

Rosjanie ograniczają dostawy gazu do państw europejskich, które odmawiają płatności za surowiec w rublach, a posunięcie to przeczyłoby zapisom kontraktów zawartych z rosyjskim monopolistą. W efekcie zmniejszenie lub zatrzymanie dostaw ma na celu podsycanie kryzysu energetycznego i podwyższenie cen, co w intencji Kremla ma osłabić poparcie zachodnich społeczeństw dla pomocy Ukrainie w wojnie z Rosją.

Handelsblatt/Interfax/Michał Perzyński