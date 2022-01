Niemieckie media w natarciu na atomową Francję i EDF Alert

Prezydent Francji Emmanuel Macron. Źródło: wikicommons

W zeszłym tygodniu Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) sugerowała w obszernym tekście niewydolności francuskiego giganta EDF, którego najważniejszym udziałowcem jest państwo francuskie. Teraz największa sieć redakcyjna w Niemczech, RND, która jest odpowiedzialna za wiadomości międzynarodowe na łamach ponad 50 gazet lokalnych, powiela sugerowane przez FAZ tezy z zeszłego tygodnia. RND krytykuje także ostro politykę proatomową Emmanuela Macrona.

– Z ośmiu miliardów euro, które rząd zamierza zainwestować w dekarbonizację gospodarki do 2030 r., miliard zainwestuje w rozwój nowych reaktorów miniaturowych, tzw. SMR (Small Modular Reactors). Jednak mogą one dotrzeć do sieci najwcześniej 2035 roku – pisze RND. W artykule RND nie zabrakło krytyki medium i społeczeństwa francuskiego.

Francuski rząd złagodził wymogi w zakresie ochrony środowiska w odniesieniu do dwóch ostatnich francuskich elektrowni węglowych, aby w razie potrzeby mogły produkować więcej energii elektrycznej. Francuska opinia publiczna o tym niewiele dyskutuje – pisze RND. Natomiast we Francji krytykowany jest fakt, że Niemcy tymczasowo wzmogły energię z elektrowni węglowych, aby poradzić sobie z odejściem od energii jądrowej. Jak dotąd rządy Francji zawsze przedstawiały atom jako tanią energię. To, że państwo, a więc podatnik, je od zawsze subwencjonuje, to mniej komentowany fakt.

RND/Aleksandra Fedorska