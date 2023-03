Niezidentyfikowany obiekt odkryty pod wodą rodzi spekulacje o sabotażu Nord Stream 1 i 2 Alert

Dania potwierdza, że Rosjanie znaleźli niezidentyfikowany obiekt w pobliżu miejsca sabotażu gazociągów Nord Stream 1 i 2. Minister spraw zagranicznych Lars Lokke Rasmussen cytowany przez The Local uznał, że znaleziony przedmiot nie stanowi bezpośredniego zagrożenia dla życia ludzkiego ani żeglugi.

Przemówienie Władimira Putina. Fot. YouTube.

Dania potwierdza, że Gazprom przekazał jej zdjęcia obiektu, o którym mówił 15 marca prezydent Rosji Władimir Putin. Jego zdaniem jest to antena znaleziona około 30 km od miejsca wybuchów, która mogła posłużyć do detonacji ładunku służącego do sabotażu gazociągów Nord Stream 1 i Nord Stream 2. Rasmussen nie sprecyzował co widać na zdjęciach.

Putin ocenił, że USA miały motyw, by zatrzymać dostawy przez te gazociągi, ale nie wspomniał, że Rosjanie sami zakręcili kurek Nord Stream 1 dwa miesiące przed sabotażem z 26 września 2022 roku, a Nord Stream 2 nigdy nie ruszył do pracy.

The Local/Wojciech Jakóbik